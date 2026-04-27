InícioBrasil
RIO DE JANEIRO

Fãs dançam Waka Waka em Copacabana antes do show de Shakira

Fãs dançam Waka Waka em Copacabana antes do show de Shakira no Rio - (crédito: Tupi)

Fãs de Shakira lotaram o calçadão da Praia de Copacabana nesse domingo (26/4) para um aulão de dança com a coreografia de "Waka Waka", hit da Copa do Mundo de 2010 que continua fazendo sucesso mais de uma década depois. A atividade foi organizada pelos produtores do show que a cantora colombiana fará no local no próximo sábado (2/5).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O aquecimento aconteceu em frente ao Copacabana Palace, em área fechada pela Prefeitura do Rio como espaço de lazer. Enquanto os fãs dançavam, a montagem do palco avançava na areia da praia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Show gratuito em Copacabana em 2 de maio

Além da famosa coreografia de "Waka Waka", o grupo também dançou "Choka Choka", parceria recente de Shakira com Anitta.

O palco que vai receber a artista passou por uma ampliação pedida pela própria equipe de cenografia da cantora. A estrutura, que já era maior do que as montadas para os shows de Madonna e Lady Gaga na orla carioca, cresceu de 1.345 para 1.500 metros quadrados.

O evento é gratuito e integra o projeto Todo Mundo no Rio, iniciativa que traz apresentações internacionais para Copacabana.

  • Google Discover Icon
Joubert Júnior - Estado de Minas

postado em 27/04/2026 11:51 / atualizado em 27/04/2026 12:02
SIGA
x