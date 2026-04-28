Polícia procura suspeito de matar estudante brasileira no Paraguai

Julia Vitoria cursava medicina em Ciudad del Este: pedidos de prisão contra o ex-namorado, de 27 anos - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Uma brasileira de 23 anos foi vítima de um crime brutal no Paraguai. Julia Vitoria Sobierai Cardoso foi encontrada morta em seu apartamento em Ciudad del Este, onde cursava medicina na Universidad Unida. O principal suspeito do crime, Vitor Rangel Aguiar, ex-namorado da vítima, de 27 anos, está foragido. A Polícia local considera o caso, ocorrido na última sexta-feira, como feminicídio.

De acordo com a perícia, o corpo da vítima foi perfurado 67 vezes por perfurantes e cortantes.

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Promotor responsável pela investigação, Osvaldo Zaracho detalhou a dinâmica do crime à imprensa paraguaia. Também descreveu o apartamento. De acordo com ele, havia pegadas de calçados e pés descalços, rastros em vidros e móveis, além de manchas de sangue, indicando sinais de luta corporal e movimentação intensa dentro do local.

O corpo da vítima foi localizado por volta das 19h por vizinhas que entraram no apartamento, no edifício El Galo, na avenida Capitán del Puerto, no bairro Obrero. Segundo o promotor, o crime teria ocorrido por volta de 12h, aproximadamente sete horas antes de Julia ser encontrada.

Fuga para o Brasil

Zaracho disse à imprensa local que Vitor Rangel Aguiar foi indiciado à revelia pelo assassinato. Agentes de segurança paraguaia tentam localizar o brasileiro. O promotor informou ao canal NPY que foi pedido um mandado de prisão internacional. O agente da lei afirmou à rede ABC Color que as autoridades do Paraguai apuram a possibilidade de o suposto autor do crime ter fugido para o Brasil.

"Essa possibilidade não pode ser descartada, considerando que o evento (o crime) ocorreu por volta do meio-dia, entre 11h e 12h, e só tomamos conhecimento dele por volta das 17h", comentou.

Já há um protocolo de prisão em nível nacional no Paraguai pelo crime de feminicídio. Paralelamente, de acordo com informações da TV Globo, o Ministério Público paraguaio iniciou movimentação para formalizar um pedido de captura internacional do suspeito. Autoridades brasileiras também passaram a colaborar com as investigações.

De acordo com depoimentos colhidos pela polícia, na manhã de sexta-feira, a colega que dividia a casa com Julia ouviu uma discussão no quarto da vítima. Segundo o depoimento, naquele momento Julia estava com o ex-namorado, com quem havia encerrado um relacionamento cerca de cinco meses antes.

Equipes fizeram diligências no edifício Hala, no bairro Catedral, onde moram um irmão e uma irmã do suspeito, mas ele não foi localizado. Os familiares disseram desconhecer seu paradeiro, e o celular do irmão de Vitor foi apreendido.

"Ninguém acredita"

O irmão de Julia Vitoria Sobierai Cardoso, Gustavo Sobierai, disse à NSC TV que ela e o ex-namorado mantiveram amizade após o fim do relacionamento. Os dois ficaram juntos por alguns meses.

De acordo com o irmão, Julia foi ao Paraguai para tentar se reconciliar com outro rapaz, com quem teve um relacionamento ainda em Navegantes, cidade do Litoral Norte de Santa Catarina, onde ela morava antes.

Quando ela chegou ao país vizinho, porém, a reconciliação não deu certo. "Ela seguiu a vida dela fazendo a faculdade, que era um sonho também. E algum tempo depois, uns meses, envolveu-se com esse rapaz, o Vitor", destacou Gustavo Sobierai.

Segundo o parente da vítima, o ex-namorado suspeito "aprontou com ela" e quebrou a confiança da irmã. Dessa forma, a jovem não quis continuar o relacionamento. "Os dois continuaram a amizade. Nesse meio tempo, estava tudo muito tranquilo, esse rapaz tratava-a muito bem. Ninguém acredita na forma como aconteceu", frisou.

O irmão contou a indignação da família após saber do crime. "Ela já não tinha nada com ele. Ela levava a vida dela de boa, era uma pessoa cristã, acreditava nas coisas certas, ajudava todo mundo, tirava dela para os outros terem. Não tem explicação, sabe? Não entra na cabeça, dói na alma."

O pai de Julia lamentou a morte da filha nas redes sociais. "Hoje pra mim é um dia muito triste por perder minha filha para um covarde que tirou a vida dela sem direito a defesa, mas vou ficar com as lembranças dela pra sempre e sei que ela está nos braços de nosso Deus", escreveu.

Os colegas de Julia a descreviam como focada e alegre, "uma menina que tinha uma luz imensa, um olhar meigo e puro". Amiga de Julia, a maquiadora Sara Cazarotto disse em suas redes sociais. "Só quem a conhecia sabia da linda princesa, dedicada e cheia de sonhos e objetivos. É tão triste quando a gente cresce conhecendo pessoas tão incríveis e as perde de forma tão brutal." Um ato de homenagem foi realizado ontem em frente à faculdade

A instituição onde a brasileira estudava, a Universidad Unida, lamentou em comunicado oficial. "Expressamos nossas mais sinceras condolências para a família e entes queridos de Julia Vitoria Sobierai Cardoso. Sua memória permanecerá viva na comunidade universitária e em todos que compartilharam sua trajetória."

O corpo de Julia foi velado na manhã de ontem, em Navegantes, no litoral de Santa Catarina.

*Estagiário sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza

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