Trump apoia rebatizar polícia migratória para 'legal' em inglês; entenda

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (27/4), que apoia a mudança do nome da agência de Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos EUA (ICE, conforme sigla em inglês), para NICE. A nova sigla, que contaria com a adição da palavra inglesa "National", serviria ainda como duplo sentido para o termo 'legal', tradução direta de 'nice' para o português.

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Em postagem feita na rede social 'Truth Social', o presidente republicou mensagem compartilhada por uma seguidora no X, denomiada como Alyssa Marie. A apoiadora afirmou que "gostaria que Trump mudasse ICE para NICE (National Immigration and Customs Enforcement (em inglês)), para que a imprensa precisasse se referir à polícia como os agentes do NICE o dia todo, todos os dias", escreveu. É aí onde fica o duplo sentido. Em inglês, os agentes seriam referidos como "NICE Agents", ao invés de "ICE Agents", ou seja, agentes "legais".

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Confira as mensagens publicadas nas redes sociais por Trump e apoiadora:





Ao repostar a mensagem que continha a sugestão, Trump respondeu: "Ótima ideia! Faça isso". Horas depois, a Casa Branca publicou um pôster, nas redes sociais, com a suposta nova sigla como destaque, acompanhada de um agente da corporação ao lado de uma criança. No entanto, ainda não há confirmações de que a mudança entrará, de fato, em vigor.

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Veja o pôster publicado pela Casa Branca:

ICE ?? NICE AGENTS.



'National Immigration and Customs Enforcement.' DO IT! pic.twitter.com/ILwl6gVx6j April 27, 2026



