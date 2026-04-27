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AGÊNCIA DE IMIGRAÇÃO DOS EUA

Trump apoia rebatizar polícia migratória para 'legal' em inglês; entenda

Em postagem na rede social 'Truth Social', presidente dos EUA apoia sugestão dada por seguidora

US President Donald Trump (L) looks on as Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Dan Caine (R) speaks about the conflict in Iran in the James S. Brady Press Briefing Room of the White House on April 6, 2026, in Washington, DC. (Photo by Kent Nishimura / AFP) - (crédito: AFP)
US President Donald Trump (L) looks on as Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Dan Caine (R) speaks about the conflict in Iran in the James S. Brady Press Briefing Room of the White House on April 6, 2026, in Washington, DC. (Photo by Kent Nishimura / AFP) - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (27/4), que apoia a mudança do nome da agência de Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos EUA (ICE, conforme sigla em inglês), para NICE. A nova sigla, que contaria com a adição da palavra inglesa "National", serviria ainda como duplo sentido para o termo 'legal', tradução direta de 'nice' para o português. 

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Em postagem feita na rede social 'Truth Social', o presidente republicou mensagem compartilhada por uma seguidora no X, denomiada como Alyssa Marie. A apoiadora afirmou que "gostaria que Trump mudasse ICE para NICE (National Immigration and Customs Enforcement (em inglês)), para que a imprensa precisasse se referir à polícia como os agentes do NICE o dia todo, todos os dias", escreveu. É aí onde fica o duplo sentido. Em inglês, os agentes seriam referidos como "NICE Agents", ao invés de "ICE Agents", ou seja, agentes "legais". 

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Confira as mensagens publicadas nas redes sociais por Trump e apoiadora: 


Ao repostar a mensagem que continha a sugestão, Trump respondeu: "Ótima ideia! Faça isso". Horas depois, a Casa Branca publicou um pôster, nas redes sociais, com a suposta nova sigla como destaque, acompanhada de um agente da corporação ao lado de uma criança. No entanto, ainda não há confirmações de que a mudança entrará, de fato, em vigor. 

Veja o pôster publicado pela Casa Branca: 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

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Por Gabriel Botelho
postado em 27/04/2026 20:14
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