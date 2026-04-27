Virgínia rebate post sobre "maldição" aos filhos: "Repreendido em Senhor Jesus"

A influenciadora Virginia Fonseca chora nas redes sociais após embate com Luana Piovani. Luana critica Virginia por suposto envolvimento com apostas online e cita filhos oriundos do relacionamento com Zé Felipe - (crédito: Reprodução / Instagram / @Virginia)

A influenciadora Virginia Fonseca foi as redes sociais na noite desta segunda-feira (27/4) para rebater um post polêmico que fala sobre "maldição" ao filhos da empresária. Virginia mostrou indignação com a postagem e prometeu ir à justiça. "Quer falar de mim, fala o que você quiser. Agora, dos meus filhos? Crianças de quatro, três e um ano", disse Virginia aos prantos.

*Matéria em atualização

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