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Virgínia rebate post sobre "maldição" aos filhos: "Repreendido em Senhor Jesus"

"Quer falar de mim, fala o que você quiser. Agora, dos meus filhos? Crianças de quatro, três e um ano", disse Virginia aos prantos

A influenciadora Virginia Fonseca chora nas redes sociais após embate com Luana Piovani. Luana critica Virginia por suposto envolvimento com apostas online e cita filhos oriundos do relacionamento com Zé Felipe - (crédito: Reprodução / Instagram / @Virginia)
A influenciadora Virginia Fonseca chora nas redes sociais após embate com Luana Piovani. Luana critica Virginia por suposto envolvimento com apostas online e cita filhos oriundos do relacionamento com Zé Felipe - (crédito: Reprodução / Instagram / @Virginia)

A influenciadora Virginia Fonseca foi as redes sociais na noite desta segunda-feira (27/4) para rebater um post polêmico que fala sobre "maldição" ao filhos da empresária. Virginia mostrou indignação com a postagem e prometeu ir à justiça. "Quer falar de mim, fala o que você quiser. Agora, dos meus filhos? Crianças de quatro, três e um ano", disse Virginia aos prantos.

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*Matéria em atualização

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Ronayre Nunes e Gabriel Botelho
postado em 27/04/2026 20:14
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