Virgínia rebate post sobre "maldição" aos filhos: "Repreendido em Senhor Jesus"

A influenciadora Virginia Fonseca foi as redes sociais na noite desta segunda-feira (27/4) para rebater um post polêmico que fala sobre "maldição" ao filhos da empresária. Virginia mostrou indignação com a postagem e prometeu ir à justiça. "Quer falar de mim, fala o que você quiser. Agora, dos meus filhos? Crianças de quatro, três e um ano", disse Virginia aos prantos.
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*Matéria em atualização
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Ronayre NunesSubeditor
Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.