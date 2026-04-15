Time elege Wagner Moura entre as 100 pessoas mais influentes do mundo

O ator Wagner Moura é destaque na prestigiada lista TIME100 de 2026, estrelando uma das capas globais da edição. - (crédito: Mark Seliger/TimeMagazine)

A Time Magazine divulgou nesta quarta-feira (15/4) a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2026. Entre os nomes selecionados, o ator brasileiro Wagner Moura foi escolhido para estampar uma das capas globais da edição.

A lista reúne artistas, líderes políticos, como Donald Trump, além de nomes ligados à inovação, negócios e ciência. Segundo a revista, não há uma única métrica para definir influência. “Nossas escolhas são guiadas pelas histórias que moldam o mundo a cada ano e pelas pessoas que as escrevem”, destacou. A seleção é feita a partir de consultas com editores, repórteres e fontes ao redor do mundo.

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Reconhecido pelo impacto em "O Agente Secreto", o brasileiro foi celebrado por sua trajetória e firmeza política (foto: MarkSeliger/TimeMagazine)

Wagner Moura integra a categoria “Artistas” e aparece em uma das quatro capas colecionáveis, ao lado da atriz Zoe Saldaña, da comediante Nikki Glaser e do cantor Luke Combs. A TIME ressaltou que o brasileiro não é apenas um ator, mas um símbolo do novo fôlego do cinema latino-americano no cenário global, a capa dedicada á Wagner traz a frase: “Eu falo as coisas. Não tenho medo. Wagner Moura quer lhe contar a verdade”.

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A escolha também foi justificada pelo impacto de sua atuação no filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. Pelo papel, Moura venceu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes e conquistou a indicação ao Oscar de Melhor Ator, consolidando seu nome entre os grandes do cinema mundial.

Como é tradição da lista, cada homenageado recebe um texto escrito por outra personalidade. O responsável para homenagear Wagner foi o ator Jeremy Strong, de Succession, que descreveu o ator como uma lenda no Brasil que nos últimos anos ultrapassou fronteiras e ampliou seu impacto global.

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Strong também destacou a formação de Wagner em Jornalismo pela Universidade Federal da Bahia, e o posicionamento do ator, afirmando que ele não tem receio de usar a arte como ferramenta de reflexão social e política: " Aqueles anos de faculdade, e os escritores que ele leu, foram reveladores ao ajudá-lo a entender como a arte e a política se confundem". Segundo o texto, a vivência durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro contribuiu para reforçar sua visão sobre a importância da democracia e da liberdade.

A revista ainda chamou atenção para o estilo de vida de Moura, descrito como um “antídoto analógico” em um mundo digital. O ator não utiliza redes sociais, ouve música em vinil e dirige um Fusca 1959.

Além do destaque internacional, a TIME relembrou momentos marcantes da trajetória do ator, como o sucesso de Tropa de Elite, que o projetou globalmente, e sua atuação como Pablo Escobar na série da Netflix Narcos, papel que evidenciou sua versatilidade após aprender espanhol para a produção.

Outros Brasileiros na lista

Além de Wagner Moura, outros dois brasileiros aparecem na edição de 2026, como a pesquisadora Mariangela Hungria reconhecida por suas contribuições no desenvolvimento de insumos biológicos na agricultura. E Luciano Moreira, da instituição de pesquisa Fiocruz, sendo homenageado pelo trabalho com a bactéria Wolbachia, utilizada para reduzir a transmissão de doenças como dengue, Zika e chikungunya em larga escala no Brasil.

A TIME também destacou que nos últimos anos tem ampliado a comunidade TIME100, com foco em áreas que devem moldar o futuro, como inteligência artificial, clima, saúde e filantropia, além do crescente papel de criadores de conteúdo digital.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe