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IMAGENS IMPRESSIONANTES

Vídeo mostra exato momento em que avião bate em prédio em Belo Horizonte

Imagens aéreas mostram aeronave perdendo altitude antes de atingir prédio; uma pessoa morreu e três ficaram gravemente feridas

Um bimotor de pequeno porte colidiu contra o edifício, em frente a um supermercado, e ficou pendurado no muro do imóvel, com parte da fuselagem no estacionamento do centro de compras - (crédito: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais)
Um bimotor de pequeno porte colidiu contra o edifício, em frente a um supermercado, e ficou pendurado no muro do imóvel, com parte da fuselagem no estacionamento do centro de compras - (crédito: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais)

Um helicóptero de reportagem registrou ao vivo o momento exato em que um avião de pequeno porte colidiu com um prédio residencial em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (4/5). As imagens mostram a aeronave perdendo altitude enquanto faz uma curva, segundos antes do impacto.

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O acidente ocorreu na Rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, na Região Nordeste da capital mineira. Informações iniciais indicam que quatro pessoas estavam a bordo.

O vídeo, captado pelo Globocop, mostra a sequência do acidente em detalhes. A aeronave aparece no ar realizando uma curva, já em baixa altura, quando começa a perder altitude rapidamente.

Saiba Mais

Em seguida, o avião atinge o prédio e cai na área de estacionamento do imóvel. As imagens permitem acompanhar o trajeto da aeronave até o momento da colisão, o que ajuda a entender a dinâmica do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia cinco ocupantes no avião. O piloto e mais uma pessoa morreram; e outras três ficaram gravemente feridas.

Duas vítimas foram retiradas dos destroços com múltiplas fraturas e encaminhadas em estado grave para atendimento médico. Equipes do Corpo de Bombeiros continuam trabalhando na área do acidente. A confirmação oficial do número de mortos ainda depende de atestado do médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo as primeiras informações, a aeronave, um bimotor, decolou do Aeroporto da Pampulha por volta das 12h16 e, minutos depois, colidiu contra um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, em frente ao supermercado EPA.

Com o impacto, parte da aeronave caiu no terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento do centro de compras. Quatro veículos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foram enviados ao local. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho das equipes de resgate e da perícia.

Conforme registro da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979. O proprietário é identificado como Flavio Loureiro Salgueiro. O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.

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Roberto Fonseca

Subeditor

Formado em jornalismo no UniCeub, cursou ciência política na UnB com pós-graduação em Comunicação Política no Legislativo. É apresentador do programa CB.Poder, da TV Brasília

Por Roberto Fonseca
postado em 04/05/2026 13:17 / atualizado em 04/05/2026 13:33
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