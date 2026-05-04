Avião que bateu em prédio em BH e caiu tinha cinco ocupantes; dois morreram

O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

O avião de pequeno porte que bateu num prédio e caiu no bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (4/5), tinha cinco ocupantes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos duas pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas.

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Duas vítimas já foram retiradas dos destroços com múltiplas fraturas e encaminhadas em estado grave para atendimento médico. Equipes do Corpo de Bombeiros continuam trabalhando na remoção das outras vítimas que permanecem na área do acidente. A confirmação oficial do número de mortos ainda depende de atestado do médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo as primeiras informações, a aeronave, um bimotor, decolou do Aeroporto da Pampulha por volta das 12h16 e, minutos depois, colidiu contra um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, em frente ao supermercado EPA.

Com o impacto, parte da aeronave caiu no terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento do centro de compras. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foram enviadas ao local. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho das equipes de resgate e da perícia.

Conforme registro da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979. O proprietário é identificado como Flavio Loureiro Salgueiro. O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.

Até o momento, não há informações sobre possíveis vítimas entre moradores do prédio atingido. As causas do acidente ainda serão investigadas.