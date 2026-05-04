Bombeiros retiram carro após queda de avião por risco de explosão

Um veículo modelo HB20 que estava estacionado próximo ao local onde o avião de pequeno porte caiu, no bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, foi retirado pelos bombeiros por risco de explosão.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O carro foi inicialmente empurrado pela equipe para fora da área de risco. Depois, já em segurança, o proprietário ligou o veículo e o retirou do estacionamento do supermercado EPA.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Saiba Mais
- Política Biometria obrigatória: como a tecnologia mudou as eleições no país
- Política Lula viaja a Washington para reunião bilateral com Trump
- Política Governo reduz margem para consignados de aposentados e servidores
- Política Zema diz que Brasil não comporta aumento real para aposentados
- Política ‘Estamos tentando tirar a corda do pescoço’, diz Lula sobre Desenrola
- Política Zema quer 30 anos de prisão e castração química em casos de feminicídio
O automóvel é de Viçosa. O motorista, que estava com a esposa no local para fazer compras, não quis dar entrevista.
O avião de pequeno porte caiu na tarde desta segunda-feira (4/5) após permanecer cerca de cinco minutos no ar. A aeronave decolou do Aeroporto da Pampulha às 12h16 e, cerca de cinco minutos depois, atingiu um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima.
Cinco pessoas estavam a bordo. O piloto e o copiloto morreram no local. Outras três ficaram gravemente feridas e foram levadas para o Hospital João XXIII.
Saiba Mais
- Brasil "Achei que era operação policial", diz vizinho de prédio atingido
- Brasil "Meu Deus, Jesus voltou": moradora relata medo após queda de avião em BH
- Brasil Avião que bateu em prédio em BH e caiu tinha cinco ocupantes; dois morreram
- Brasil Vídeo mostra exato momento em que avião bate em prédio em Belo Horizonte
- Brasil Avião cai e bate em prédio de três andares em BH; piloto morreu na hora
- Brasil Briga por guarda de cachorro termina com irmão baleado
Com o impacto, parte da aeronave caiu dentro do terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento de um centro comercial em frente.
Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o modelo é um EMB-721C, fabricado em 1979, com capacidade para até cinco passageiros, além do piloto. O proprietário é Flavio Loureiro Salgueiro.