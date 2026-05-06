Série de reportagens do Correio é finalista do XIV Prêmio República

Cristina Ávila foi a autora das matérias publicadas semanalmente pelo Correio, em novembro de 2025 - (crédito: Cristina Avila Esp.CB/DA Press.)

A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) divulgou, na terça-feira (5/5), os finalistas do XIV Prêmio República. A série de reportagens Terra do Meio: Da Rio + 20 a COP 30 – DF, publicada semanalmente no Correio Braziliense durante a COP30 de 2025 foi uma das selecionadas na categoria “jornalismo impresso”.

Escrita pela jornalista Cristina Ávila, a série trata sobre a região da Terra do Meio, no Pará, habitada por descendentes de trabalhadores recrutados para extração de látex durante a Segunda Guerra Mundial. Com base em cinco viagens à região entre 2022 e 2025, a autora documentou os crimes ambientais e assassinatos no local às vésperas da Conferência das Nações Unidas.

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Escrita pela jornalista Cristina Ávila, a série trata sobre a região da Terra do Meio, no Pará (foto: André Dusek)

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“Essa premiação, além de ser um reconhecimento do trabalho, chama a atenção para uma região que, em 2012, foi destaque na Rio+20 como alta prioridade para conservação e hoje se destaca pela destruição”, explica Cristina, que passou parte de 2025 viajando entre os rios Xingu, Iriri e Riozinho do Anfrísio, no Pará.

A jornalista também lembra que, durante a publicação das reportagens, a Terra do Meio foi palco do assassinato de um ribeirinho e um indígena, fatos que deixaram ainda mais explícita a urgência do tema. “O prêmio República deve levar às autoridades e aos gestores essa questão que é muito grave e que precisa de atenção”, aponta.

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Veterana das páginas do Correio, Cristina Ávila também ressalta o caráter especial da publicação. “Trabalhei no jornal no final dos anos 1990, em um momento em que ele era base de uma revolução no jornalismo. Tenho um afeto pelo Correio Braziliense, pelo que vivi e pelo que aprendi na redação”, lembra.

Terra do Meio foi finalista da categoria impressa do Prêmio República ao lado das reportagens 'A emenda sumiu': verbas para estradas e parque desaparecem nas contas de prefeituras, que pagam de lava-jato a ar condicionado, publicada no O Globo, e Especial 10 anos do rompimento da barragem do fundão, pela Agência Primaz de Comunicação.

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Uma cerimônia apresentará os vencedores no dia 17 de junho, na Procuradoria-Geral da República, em Brasília.