Detran-DF lança site com informações sobre a nova CNH

Interessados poderão encontrar orientações, atualizações e detalhes sobre a implementação das novas regras de habilitação

Acesso à página pode ser feito pelo endereço www.detran.df.gov.br - (crédito: Mobiauto/Reprodução)
O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) lançou, nessa segunda-feira (5/1), uma página exclusiva em seu site oficial com informações detalhadas sobre a nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Distrito Federal. Isso ocorre devido às mudanças no processo de habilitação, para manter os condutores atualizados sobre as novas regras adotadas em todo o país.

O acesso à página pode ser feito pelo endereço www.detran.df.gov.br, por meio de um banner em destaque na página principal do site. Segundo o Detran-DF, o conteúdo será atualizado continuamente, conforme o avanço das etapas de implementação e a definição de novos procedimentos.

No espaço virtual, os usuários encontram informações sobre o novo processo de habilitação, as adequações previstas, as ações já concluídas e aquelas que ainda estão em andamento. A página também disponibiliza orientações gerais ao cidadão, um campo de perguntas frequentes, um passo a passo para a obtenção da CNH e a relação de serviços gratuitos e pagos.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 06/01/2026 14:22
