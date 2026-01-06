Detran-DF lança site com informações sobre a nova CNH

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) lançou, nessa segunda-feira (5/1), uma página exclusiva em seu site oficial com informações detalhadas sobre a nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Distrito Federal. Isso ocorre devido às mudanças no processo de habilitação, para manter os condutores atualizados sobre as novas regras adotadas em todo o país.

O acesso à página pode ser feito pelo endereço www.detran.df.gov.br, por meio de um banner em destaque na página principal do site. Segundo o Detran-DF, o conteúdo será atualizado continuamente, conforme o avanço das etapas de implementação e a definição de novos procedimentos.

No espaço virtual, os usuários encontram informações sobre o novo processo de habilitação, as adequações previstas, as ações já concluídas e aquelas que ainda estão em andamento. A página também disponibiliza orientações gerais ao cidadão, um campo de perguntas frequentes, um passo a passo para a obtenção da CNH e a relação de serviços gratuitos e pagos.

