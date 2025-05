Morre Jamil Suaiden, pioneiro e servidor público, aos 87 anos

Faleceu no último domingo (25/5), aos 87 anos, Jamil Suaiden, pioneiro e servidor público de longa trajetória na capital. Nascido em 4 de fevereiro de 1938, no Líbano, Jamil construiu carreira e consolidou a família no Distrito Federal já nos primeiros anos de Brasília.

Bacharel em direito, economia, administração e contabilidade, Jamil chegou a Brasília nos primeiros anos da construção da cidade, representando o grupo Votorantim. Foi um dos responsáveis por estabelecer na nova capital sua família, trazendo pais e irmãos, e iniciando ali sua própria história.

Com destacada atuação no serviço público, foi diretor financeiro da Universidade de Brasília (UnB) e atuou como assessor no Ministério de Minas e Energia por 28 anos, contribuindo para importantes decisões e políticas no setor.

Jamil deixa um legado de amor, alegria e comprometimento que seguirá vivo na memória de todos que o conheceram.





Apesar das responsabilidades profissionais, Jamil nunca se distanciou das raízes familiares. O filho, Jamil Elias Duaiden Filho, conta que o pai era conhecido pelos churrascos de fim de semana, pelos jogos de cartas e, principalmente, por seu bom humor contagiante. "Tinha o costume de elogiar, brincar e animar o ambiente por onde passava, espalhando sorrisos mesmo entre desconhecidos", afirmou o Elias.

Jamil Suaiden (foto: Foto: Arquivo pessoal)

Jamil Suaiden deixa a esposa, quatro filhos, sete netos e dois bisnetos — todos profundamente saudosos de suas histórias, gargalhadas e da alegria com que viveu cada dia.

O velório será realizado na Capela 3 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, das 14h30 às 16h30. O sepultamento está marcado para 17h.