Mulher esfaqueia cabeleireiro por corte de cabelo: "parecendo o Cebolinha'

Uma cliente de 27 anos foi detida na Barra Funda, em São Paulo, após esfaquear um cabeleireiro pelas costas na última terça-feira (5/5) - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Uma mulher esfaqueou um cabeleireiro nas costas após ficar insatisfeita com o corte de cabelo na região da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. A tentativa de assassinato teria ocorrido na tarde desta terça-feira (5/5).

As câmeras de segurança do salão de beleza, localizado na Avenida Marquês de São Vicente, gravaram o momento em que Laís Gabriela Barbosa da Cunha, de 27 anos, esfaqueia o cabeleireiro identificado como Eduardo Ferrari enquanto ele atendia outra cliente.

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Nas imagens, Eduardo aparece de costas para Laís, que retira uma faca de "serrinha" da bolsa e o golpeia. O funcionário se assusta com a atitude e sai correndo. Em seguida, a suspeita é contida por outros funcionários e segurança.

Em outro vídeo que circula pelas redes, é possível ver a mulher explicando os motivos da agressão, enquanto é contida pelo segurança. Segundo depoimento do vídeo gravado por Bruno Tálamo, Laís explica que o cabeleireiro cortou seu cabelo igual ao Cebolinha, personagem da Turma da Mônica, e que teve um corte químico.

“Ele pegou o meu cabelo e foi cortar com uma tesoura-navalha. Se vocês conseguem ver, a minha franja está parecendo o Cebolinha, porque ele cortou todo o meu cabelo. Eu mandei mensagem pelo Whatsapp e eles ficaram dois dias sem me responder” explica.

Lais conta que tentou resolver e não obteve resposta e nem o seu dinheiro de volta. No mesmo vídeo, ela faz ofensas homofóbicas ao cabeleireiro. O cabeleireiro afirma que a agressora foi atendida meses atrás e que, agora, tentou matá-lo: 'Foi uma tentativa de homicídio'.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e Laís foi detida, confessando o crime. A perícia foi acionada. Laís irá responder por lesão corporal e ameaça ao profissional.

Em suas redes sociais, Eduardo postou uma nota de esclarecimento, contando que Laís foi atendida 30 dias antes do ocorrido, e que ela foi até o salão querendo reembolso. Diante da negativa, diz a nota, a agressora começou a agir de forma agressiva, inesperada e desproporcional.

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Segundo a equipe do salão de beleza, Eduardo está bem abalado com o caso, e surpreso pelo fato da agressora não ficar nem 24h presa: “Ela saiu na mesma hora que eu, praticamente deixaram ela ir embora antes de mim”.

Confira a nota:

Mulher esfaqueia cabeleireiro em SP após ficar insatisfeita com corte (foto: reprodução/eduardoferrarisp)

O caso gerou repercursão nas redes sociais, a maioria defendendo o cabeleleiro, e julgando a atitude de Laís, bem como fato dela estar em liberdade. "Além dos cursos de cabelo, agora também temos que fazer defesa pessoal!" comentou um internauta. "Meu Deus!!! É tentativa sim, foi quase no pescoço." enfatizou outro.





*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro

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