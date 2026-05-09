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Acidente

Cavalo morre ao ser atropelado por carro em Planaltina

O acidente ocorreu na tarde deste sábado (9/5), na Quadra 5/6, próximo ao Hospital Regional de Planaltina

Animal morreu na via - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Animal morreu na via - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um cavalo morreu ao ser atropelado por um carro na tarde deste sábado (9/5), na Quadra 5/6, próximo ao Hospital Regional de Planaltina. O motorista do veículo não ficou ferido. 

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O homem conduzia um Virtus branco, quando perdeu a direção do veículo e colidiu contra o animal. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados. O animal morreu na via.

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Umas das faixas de rolamento precisou ser interditada, e a Polícia Militar ficou responsável pela área.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/05/2026 21:06
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