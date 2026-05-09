Cavalo morre ao ser atropelado por carro em Planaltina

Um cavalo morreu ao ser atropelado por um carro na tarde deste sábado (9/5), na Quadra 5/6, próximo ao Hospital Regional de Planaltina. O motorista do veículo não ficou ferido.

O homem conduzia um Virtus branco, quando perdeu a direção do veículo e colidiu contra o animal. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados. O animal morreu na via.

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Umas das faixas de rolamento precisou ser interditada, e a Polícia Militar ficou responsável pela área.



