Chefe da célula brasiliense do PCC é preso pela Polícia Penal em Samambaia

Márcio Adriano dos Santos Nascimento comandava a chamada "disciplinas" na organização criminosa

Márcio foi preso na casa da mãe, em Samambaia - (crédito: Material cedido ao Correio)
Um homem apontado pela polícia como chefe das “disciplinas” da célula brasiliense do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi preso nesta quinta-feira (15/1) pela Polícia Penal do DF, por meio da equipe de recaptura da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF).

Márcio Adriano dos Santos Nascimento, vulgo "Kalibre", foi alvo de um mandado de prisão expedido pela Justiça do DF em razão de uma operação deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no DF (Ficco) em dezembro do ano passado. A ação desarticulou estruturas locais de controle do PCC com atuação na capital e no Entorno.

O faccionado se escondia na casa da mãe, em Samambaia. Ao perceber a presença da Polícia Penal, ele correu, pulou telhados e abrigou-se embaixo de uma cama infantil.

Aos policiais, Márcio apresentou-se como Wesley Silva. Os policiais, no entanto, verificaram o verdadeiro nome dele. Márcio tem passagens criminais por roubo, além de vínculo com organização criminosa. Na cúpula, integrava a chamada “disciplina”. São aqueles que recebem informações dos “salveiros” e atuam para manter a ordem entre os membros da facção.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 15/01/2026 17:20 / atualizado em 15/01/2026 17:20
