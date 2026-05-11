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SÃO PAULO

Peão morre após acidente com touro em rodeio de SP

Rafael Oliveira competia em Votuporanga quando foi atingido pelo animal na arena. O competidor chegou a ser levado em estado grave para o hospital

Rafael fazia parte da Associação de Campeões de Rodeio e era conhecido no circuito de rodeios - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Rafael fazia parte da Associação de Campeões de Rodeio e era conhecido no circuito de rodeios - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma montaria terminou em tragédia durante o Votu International Rodeo, realizado em Votuporanga, município de São Paulo. O peão Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, morreu após sofrer um acidente enquanto participava da competição no domingo (10/5).

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Segundo informações divulgadas pela organização do evento, Rafael disputava uma prova por equipes quando caiu do touro ainda dentro da arena. Na sequência, acabou sendo atingido e pisoteado no peito pelo animal diante do público e da transmissão ao vivo do rodeio.

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A equipe de resgate entrou rapidamente na arena para conter o touro e iniciar os primeiros socorros. O competidor foi encaminhado em uma UTI móvel para a Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota publicada nas redes sociais, a organização do Votu International Rodeo lamentou a morte do atleta e afirmou que continua prestando apoio à família e aos amigos.

“É com profundo pesar que a organização do Votu International Rodeo 2026 recebeu a notícia da morte do atleta Rafael Silvio Oliveira”, informou o comunicado.

O sepultamento está previsto para acontecer nesta terça-feira (12/5) no Cemitério Municipal de Pedra Preta, cidade ligada à família do peão.

Rafael fazia parte da Associação de Campeões de Rodeio e era conhecido no circuito de rodeios. A morte gerou comoção entre competidores, equipes e fãs do esporte, que deixaram mensagens de homenagem nas redes sociais após a confirmação do falecimento.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.

 

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Thamires Pinheiro*

Estagiário

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 11/05/2026 14:46
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