Peão morre após acidente com touro em rodeio de SP

Rafael fazia parte da Associação de Campeões de Rodeio e era conhecido no circuito de rodeios - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma montaria terminou em tragédia durante o Votu International Rodeo, realizado em Votuporanga, município de São Paulo. O peão Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, morreu após sofrer um acidente enquanto participava da competição no domingo (10/5).

Segundo informações divulgadas pela organização do evento, Rafael disputava uma prova por equipes quando caiu do touro ainda dentro da arena. Na sequência, acabou sendo atingido e pisoteado no peito pelo animal diante do público e da transmissão ao vivo do rodeio.

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Ontem assisti duas provas de montaria. Próximo domingo será a final da PBR. Infelizmente esse peão perdeu a vida no Rodeo de Votuporanga. pic.twitter.com/FtkdNEOgfw — COIMBRA20???????? (@Periploseperi) May 11, 2026

A equipe de resgate entrou rapidamente na arena para conter o touro e iniciar os primeiros socorros. O competidor foi encaminhado em uma UTI móvel para a Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu aos ferimentos.

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Em nota publicada nas redes sociais, a organização do Votu International Rodeo lamentou a morte do atleta e afirmou que continua prestando apoio à família e aos amigos.

“É com profundo pesar que a organização do Votu International Rodeo 2026 recebeu a notícia da morte do atleta Rafael Silvio Oliveira”, informou o comunicado.

O sepultamento está previsto para acontecer nesta terça-feira (12/5) no Cemitério Municipal de Pedra Preta, cidade ligada à família do peão.

Rafael fazia parte da Associação de Campeões de Rodeio e era conhecido no circuito de rodeios. A morte gerou comoção entre competidores, equipes e fãs do esporte, que deixaram mensagens de homenagem nas redes sociais após a confirmação do falecimento.

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*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.