Morre Nadir Santos, líder no Instituto Carmelitas Mensageiras

Punk e anarquista durante a juventude, a brasileira se dedicava a uma comunidade religiosa na Itália - (crédito: Reprodução CMES)

Morreu, na segunda-feira (11/5), a freira Nadir Santos da Silva, do Instituto Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo (CMES). A religiosa se afogou após socorrer colegas arrastadas por fortes ondas que atingiram uma praia na Sicília, na Itália, em um momento de lazer.

De acordo com o perfil Vatican News, Nadir, que era líder da comunidade em que participava, conseguiu salvar as colegas, mas acabou ficando sem forças e se afogou. Uma das freiras chegou a tirar a brasileira da água, mas ela já estava inconsciente.

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O Instituto Carmelitas Mensageiras lamentou a perda. “A morte da Irmã Nadir, embora dolorosa, deixa um rastro de luz. É a prova de que, mesmo em meio à tragédia, permanece a certeza de que aqueles que morrem com Cristo estão vivos n’Ele. Sua transição deste mundo para a eternidade foi o selo de uma vida que escolheu não ser rasa, mas mergulhar profundamente no mistério do Amor", diz publicação.

O monsenhor Bruno Lins, que acompanhou a freira como diretor espiritual, também lembrou a trajetória de Nadir Santos. “Toda a sua história é um ícone da misericórdia divina”, escreveu. “Na juventude, distante da fé, Ir. Nadir definia-se como punk e anarquista. No entanto, a força do Espírito Santo operou nela um profundo caminho de conversão, transformando a rebeldia de outrora em uma entrega total a Deus no Carmelo”.

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Nadir nasceu no interior da Bahia e tinha 45 anos. O funeral acontecerá na quinta-feira (14), na cidade de San Giovani La Punta, na Sicília.