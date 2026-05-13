Advogado é morto por asfixia em Goiânia; polícia investiga

O advogado Luciano Milo, 27 anos, foi encontrado no apartamento onde residia com marcas de esganadura no pescoço, no último domingo (10/5). - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A morte de um estudante causou comoção na cidade de Goiânia (GO) nesta semana. O advogado e graduando em medicina veterinária Luciano Milo, 27 anos, foi encontrado no apartamento onde residia com marcas de esganadura no pescoço, no domingo (10/5). A Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) da Polícia Civil investiga o caso.

Relatos de veículos locais apontam que o estudante teria marcado um encontro por aplicativo na noite anterior.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: PF cria grupo para combater manipulação de resultados esportivos e bets

Segundo informações da PCGO, a vítima foi encontrada por uma prima, que foi até o apartamento a pedido do pai de Luciano, que estava preocupado após não conseguir contato com o filho. O relato aponta ainda que a porta estava fechada, mas destrancada. Ao chegar ao local, a prima teria avistado o jovem deitado na cama e acionou o socorro, que atestou o óbito no local.

O Instituto Médico Legal (IML) atestou morte por asfixia. O autor do crime ainda não foi identificado.

Nas redes sociais, amigos prestaram homenagens e lamentaram a perda. “Gente, cuidem e amem seus amigos, sábado eu tive um dia incrível ao lado do Luciano e essas foram nossas fotos… e ontem ele faleceu. Trágico, triste e desesperador!”, diz postagem na rede social X.