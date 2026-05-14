Novo indicador revela variação de preços em passagens rodoviárias no Brasil

*São Paulo (SP) — Em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a ClickBus, plataforma especializada na comercialização de passagens rodoviárias, lançou nesta quinta-feira (14/5) o Índice do Rodoviário ClickBus (IRCB). O indicador chega como uma iniciativa inédita para acompanhar a variação de preços para viagens no setor.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com a empresa, o lançamento é relevante para a ampliação de informações não apenas sobre os custos das viagens, mas também para a qualificação dos debates sobre assuntos como consumo e inflação no Brasil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia mais: Inteligência artificial para impulsionar venda de passagens rodoviárias
- Leia mais: Viagens interestaduais de ônibus crescem 150% no Dia das Mães; veja destinos
O índice acompanha a variação ao longo de um recorte de oito anos e cinco meses, ou seja, de dezembro de 2017 a abril de 2026, e fornece uma leitura sobre o comportamento dos preços, diferentes tipos de viagem e categorias de serviço. Da mesma forma, fatores como distâncias de viagens e regiões do Brasil.
De acordo com o CEO da empresa, Phillip Klien, a fonte de dados, com alcance em todo o território nacional, ajudou a formar o índice desenvolvido para capturar as variações do mercado ao longo do tempo.
“O ônibus move o Brasil. São 160 milhões de passageiros por ano, mais do que o avião. No entanto, era o único grande modal de transporte do país sem um índice de preços confiável. O IRCB nasce para corrigir essa assimetria de informação. Quando o consumidor, o mercado e o investidor sabem como os preços se movem, o mercado fica mais justo para todo mundo“, avaliou.
“A ClickBus liderou a digitalização desse setor; agora estamos liderando sua transparência. O IRCB não é um produto comercial, é um bem público que decidimos viabilizar com a chancela técnica da Fipe”, acrescentou. De acordo com a empresa, a ponderação do índice incorpora informações da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF/IBGE).
A construção do índice foi feita com microdados transicionais. Foram utilizados 62 terabytes de dados, o equivalente a 31 milhões de livros digitais. “O IRCB combina uma base ampla e representativa com rigor metodológico, permitindo análises consistentes sobre o comportamento dos preços no transporte rodoviário de passageiros”, afirmou Bruno Oliva, presidente da FIPE.
*O repórter viajou a convite da ClickBus