Novo indicador revela variação de preços em passagens rodoviárias no Brasil

Evento de Lançamento do indicador ocorreu nesta quinta-feira (14/5), em São Paulo - (crédito: Divulgação / ClickBus)

*São Paulo (SP) — Em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a ClickBus, plataforma especializada na comercialização de passagens rodoviárias, lançou nesta quinta-feira (14/5) o Índice do Rodoviário ClickBus (IRCB). O indicador chega como uma iniciativa inédita para acompanhar a variação de preços para viagens no setor.

De acordo com a empresa, o lançamento é relevante para a ampliação de informações não apenas sobre os custos das viagens, mas também para a qualificação dos debates sobre assuntos como consumo e inflação no Brasil.

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O índice acompanha a variação ao longo de um recorte de oito anos e cinco meses, ou seja, de dezembro de 2017 a abril de 2026, e fornece uma leitura sobre o comportamento dos preços, diferentes tipos de viagem e categorias de serviço. Da mesma forma, fatores como distâncias de viagens e regiões do Brasil.

De acordo com o CEO da empresa, Phillip Klien, a fonte de dados, com alcance em todo o território nacional, ajudou a formar o índice desenvolvido para capturar as variações do mercado ao longo do tempo.

“O ônibus move o Brasil. São 160 milhões de passageiros por ano, mais do que o avião. No entanto, era o único grande modal de transporte do país sem um índice de preços confiável. O IRCB nasce para corrigir essa assimetria de informação. Quando o consumidor, o mercado e o investidor sabem como os preços se movem, o mercado fica mais justo para todo mundo“, avaliou.

“A ClickBus liderou a digitalização desse setor; agora estamos liderando sua transparência. O IRCB não é um produto comercial, é um bem público que decidimos viabilizar com a chancela técnica da Fipe”, acrescentou. De acordo com a empresa, a ponderação do índice incorpora informações da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF/IBGE).

A construção do índice foi feita com microdados transicionais. Foram utilizados 62 terabytes de dados, o equivalente a 31 milhões de livros digitais. “O IRCB combina uma base ampla e representativa com rigor metodológico, permitindo análises consistentes sobre o comportamento dos preços no transporte rodoviário de passageiros”, afirmou Bruno Oliva, presidente da FIPE.

*O repórter viajou a convite da ClickBus