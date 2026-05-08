Viagens interestaduais de ônibus crescem 150% no Dia das Mães; veja destinos

O Dia das Mães impulsionou a procura por viagens rodoviárias saindo e chegando a Brasília. Dados da ClickBus, plataforma líder em venda de passagens de ônibus on-line no Brasil, apontam para um crescimento de 150% nos embarques entre amanhã e domingo, na comparação entre os períodos de 29 de abril a 5 de maio e 22 a 28 de abril.

No fluxo de saída, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte concentra a maior demanda, seguido por destinos regionais como Caldas Novas (GO), Uberlândia (MG) e Anápolis (GO). Já no sentido inverso, Brasília também aparece como polo de atração para passageiros vindos principalmente dessas mesmas capitais, além de cidades como Recife, Cuiabá e Juiz de Fora (MG). Nesse caso, o crescimento ficou em 147%.

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Os dados indicam um movimento mais intenso de passageiros deixando Brasília no período analisado, cerca de 15% superior ao fluxo de entrada. A leitura do setor é de que o calendário de 2026 favoreceu viagens curtas e de custo mais baixo, reforçando a força do transporte rodoviário em rotas regionais e interestaduais de média distância.

Destinos mais comuns:

Partidas Chegadas 1º Goiânia 1º Goiânia 2º São Paulo 2º São Paulo 3º Rio de Janeiro 3º Rio de Janeiro 4º Belo Horizonte 4º Belo Horizonte 5º Caldas Novas (GO) 5º Uberlândia (MG) 6º Uberlândia (MG) 6º Anápolis (GO) 7º Aurora do Tocantins (TO) 7º Recife 8º Anápolis (GO) 8º Juiz de Fora (MG) 9º Fortaleza 9º Cuiabá 10º Teresina 10º Dianópolis (TO)

Aposta em copos térmicos

O Outlet Premium Brasília lançou uma campanha promocional que mira três datas estratégicas do varejo — Dia das Mães, Dia dos Namorados e Copa — para ampliar circulação e tíquete médio no empreendimento. A ação oferece copos térmicos colecionáveis com caixa de som embutida, assinados pelo artista paulistano Lito Nocêra, no modelo "comprou, pagou, levou". A cada R$ 300 em compras, o cliente poderá adquirir o item por R$ 60 até 19 de julho. A coleção completa sai por R$ 220.

A cada R$ 300 em compras, o copo sai por R$ 60 até 19 de julho. A coleção completa custa R$ 220 (foto: Divulgação)

A iniciativa combina apelo promocional, experiência interativa e responsabilidade social: parte da receita será destinada ao Hospital do GRAACC, em São Paulo. O produto também incorpora realidade aumentada via QR Code, estratégia que reforça o movimento de outlets e shoppings em buscar campanhas com maior engajamento e valor agregado para além do desconto tradicional

Fidelização de servidoras

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do MPU, o Sindjus, aposta em benefícios e premiações para reforçar o engajamento das filiadas no período do Dia das Mães. O sindicato vai sortear hoje à tarde, em transmissão ao vivo no YouTube, 20 vouchers de R$ 200 para consumo em dois restaurantes na capital federal. A ação é voltada a filiadas adimplentes e integra uma estratégia mais ampla de retenção e valorização da base sindical.

Em parceria com a gestora de benefícios Clubs, o sindicato também ampliou a oferta de descontos em restaurantes da capital e lançou um segundo sorteio, de um voucher de R$ 1 mil para compras em uma joalheria. A iniciativa ocorre em meio ao avanço de programas de benefícios como ferramenta de relacionamento e fortalecimento institucional entre entidades representativas e associados.

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Quantidade de garrafas long neck de cerveja apreendidas em operação da Receita do DF na BR-060 (Brasília-Goiânia) na semana passada. Os auditores fiscais encontraram a carga em uma carreta, sem nota fiscal. Com valor estimado das mercadorias em R$ 652.214,95, o valor do imposto e as multas chegam a R$ 408.280,19.

Vem mais por aí

A Operação Insider, realizada ontem para apurar lavagem financeira e movimentações financeiras atípicas de dois funcionários do BRB, é a primeira de uma série de investigações que foram retomadas com a troca de comando no Banco de Brasília. Um dos casos em apuração estava parado em uma gaveta: a principal suspeita é de que houve atuação em desacordo com as regras de compliance e do Sistema de Integridade do BRB na relação com clientes corporativos. "O tradicional happy hour nos bares da 202/203 Norte já não existe mais. Não é só o caso Master que acabou com os momentos de descontração", diz uma fonte no banco, em relação aos encontros pós-expediente nas proximidades da sede do BRB, localizada no Centro Empresarial CNC, no começo da Asa Norte.

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Abordagem abusiva

Um atacarejo da capital, em Ceilândia, terá que pagar R$ 6 mil por danos morais a uma cliente acusada indevidamente de furto dentro da loja. O caso expõe o risco reputacional e jurídico de falhas em protocolos de segurança no varejo.

Segundo o processo julgado pela 2ª Vara Cível de Ceilândia, em janeiro do ano passado, a consumidora acabou retida por quase duas horas junto da filha de 6 anos após um segurança afirmar que a criança havia consumido um Yakult sem pagar. A defesa da cliente alegou que a menina entrou no supermercado com uma lata de refrigerante comprada em outro local. Mesmo após o pedido para checagem das câmeras, a mulher foi levada a uma sala interna e pressionada a quitar o produto.

Na sentença de 30 de abril, o juiz destacou que o supermercado não apresentou imagens das câmeras nem testemunhas que sustentassem a suspeita. Para o magistrado, a abordagem extrapolou os limites da fiscalização patrimonial e atingiu a honra da cliente diante de outros consumidores.

