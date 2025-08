Inteligência artificial para impulsionar venda de passagens rodoviárias

São Paulo — Seis a cada 10 passagens de viagens rodoviárias ainda são vendidas no balcão das empresas de ônibus. E com um investimento de R$ 15 milhões em inteligência artificial neste ano, a Clickbus pretende revolucionar a forma como o passageiro planeja, compra e aproveita as viagens, tornando-as mais eficientes, personalizadas e sem surpresas.

"Nosso DNA virou DNIA. Inovação é quando conseguimos fazer uma mudança de mentalidade no consumidor. E não tenho dúvidas de que, em menos de dois, 80% das passagens rodoviárias serão vendidas on-line. O processo de migração do off, do guichê das empresas, para o on, do ambiente digital, vai se intensificar nos próximos meses", aposta o CEO da Clickbus, Phillip Klien.

Uma pesquisa inédita, divulgada nesta terça-feira (5/8) pela ClickBus e que ouviu mais de mil viajantes em todo o Brasil entre 3 e 11 de julho, revela que a IA já é uma realidade para a maioria dos brasileiros. Oito em cada 10 já a utilizam no dia a dia, muitas vezes sem nem perceber. Seja nas sugestões personalizadas de filmes e músicas em plataformas como YouTube e Netflix, nos mecanismos de busca por voz ou nos atendimentos automatizados, a ferramenta otimiza diversas tarefas.

Os mais jovens, da Geração Z e Millennials, são os maiores entusiastas e dominam o uso da IA, com quase metade dos consumidores (48%) afirmando usar a tecnologia todos os dias. Essa familiaridade cresce na prática, com 65% dos viajantes aprendendo a usar IA "na raça", explorando ferramentas como o ChatGPT, Gemini, Claude e outros aplicativos.

A IA é amplamente reconhecida por seus benefícios práticos: 87% dos entrevistados acreditam que ela poupa tempo e 85% afirmam que a tecnologia ajuda no dia a dia. No entanto, a novidade e o avanço trazem consigo algumas preocupações. A pesquisa ClickBus mostra que 99% das pessoas têm algum receio em relação à IA. Os principais temores estão relacionados à segurança (uso para golpes, 73%), manipulação e desinformação (dificuldade de distinguir o que é feito por IA do que é real, 66%) e o uso indevido de dados (63%).

Apesar dessas preocupações, a confiança na IA para certas tarefas já é notável. Em um cenário de planejamento de viagens, 43% dos viajantes já confiariam nas recomendações de uma IA, um número que supera a confiança em um atendente humano desconhecido (36%). Isso demonstra o potencial da tecnologia em se estabelecer como uma fonte confiável de informação e auxílio.

A jornada de ônibus, apesar de suas vantagens, ainda apresenta alguns pontos de atrito para os viajantes. As maiores frustrações, segundo a pesquisa, estão ligadas à incerteza e imprevisibilidade: previsão de atrasos ou mudanças (59%), dificuldade de comparar horários e rotas (48%) e problemas com cancelamentos ou alterações de passagens (44%). É exatamente aqui que a IA da ClickBus entra em campo para mudar o jogo.

Os viajantes priorizam funções práticas e de eficiência que a inteligência artificial pode oferecer: previsão de atrasos ou mudanças, avisos sobre embarque, paradas e desembarque e um atendimento mais ágil. A IA ideal, nesse contexto, é aquela que antecipa informações e oferece recursos objetivos, gerando valor claro para o usuário ao economizar tempo (55%) e dinheiro (68%) e, acima de tudo, ser confiável (51%).

A ClickBus não está apenas investindo em IA; ela está incorporando-a em seu DNA. Com mais de 50 modelos e agentes de IA em produção e uma vasta base de dados de 80 terabytes, a empresa desenvolve as próprias soluções para o mercado rodoviário.

Uma das grandes novidades será um assistente de viagem conversacional com interação por linguagem natural. Imagine poder pesquisar passagens com comandos como "quero ir para o Rio de Janeiro com R$ 100" ou "posso viajar com meu cachorro?". Essa funcionalidade promete tornar a busca e compra de passagens mais intuitiva e adaptada às suas necessidades.

A ClickBus quer que a IA personalize cada etapa da jornada do passageiro, desde recomendações de destinos até o acompanhamento em tempo real do seu trajeto, passando por informações detalhadas sobre o ônibus e a rodoviária. Tudo isso, garantindo a privacidade e segurança dos seus dados, com interações anonimizadas e camadas de proteção contra invasões.

Outro grande diferencial é o Model Context Protocol (MCP), o servidor próprio da ClickBus. Essa tecnologia inovadora permitirá que a IA descubra e utilize os recursos da ClickBus de forma autônoma, funcionando como uma "porta USB do mundo da inteligência artificial". Isso significa que, no futuro, agentes de IA poderão interagir diretamente com os serviços da ClickBus para comprar passagens, abrindo um leque de possibilidades para desenvolvedores e empresas.

Em 12 anos de atuação, a ClickBus teve um faturamento de R$ 1,1 bilhão no primeiro semestre de 2025. Conectando 6,8 mil destinos e mais de 300 mil rotas, a empresa já vendeu mais de 62 milhões de passagens e atendeu 15 milhões de viajantes.

* O jornalista viajou a convite da Clickbus