Produto da Ypê continua proibido, adverte Anvisa

Na decisão de ontem, diretoria da Anvisa aproveitou para criticar as acusações dos bolsonaristras de que estava perseguindo a fabricante - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu, ontem, manter a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de produtos da marca Ypê com lotes terminados em 1. A medida foi confirmada na reunião extraordinária da diretoria colegiada da agência e restabelece os efeitos da Resolução 1.834, que havia sido suspensa temporariamente após recurso apresentado pela empresa.

Com a nova decisão, seguem proibidos detergentes, lava-louças, lava-roupas líquidos e desinfetantes produzidos na unidade da empresa em Amparo, no interior de São Paulo. O recolhimento dos produtos, porém, continuará suspenso até que a companhia apresente um plano de rastreabilidade e mitigação de riscos aprovado pela Anvisa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A agência afirmou que identificou "falhas graves e sistêmicas" em etapas consideradas críticas do processo produtivo. Entre os problemas apontados estão deficiência no controle de qualidade, ausência de validação de processos, monitoramento microbiológico inadequado, fragilidade na rastreabilidade e falhas em ações corretivas adotadas pela fabricante.

Na sessão, o diretor Daniel Pereira declarou que a própria empresa reconheceu mais de 100 lotes com resultados microbiológicos insatisfatórios. Segundo ele, a fábrica trabalha atualmente na implementação de 239 ações corretivas relacionadas às exigências sanitárias identificadas em inspeções realizadas entre 2024 e 2025.

"A agência não pauta suas decisões por critérios políticos, mas pela responsabilidade sanitária que possui com a população", afirmou Daniel Pereira durante a votação.

A ressalva foi feita porque, na semana passada, bolsonaristas acusaram a Anvisa de agir politicamente e perseguir a Ypê pelo fato de que integrantes da família controladora da Química Amparo contribuíram com a reeleição de Jair Bolsonaro, em 2022. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), membros da família Beira doaram juntos R$ 1 milhão. Apoiadores do ex-presidente postaram vídeos nas redes sociais usando produtos da marca em reação à falsa atuação política da agência.

A fiscalização ocorreu entre 27 e 30 de abril em uma ação conjunta da Anvisa, do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e da Vigilância Sanitária municipal de Amparo. De acordo com os técnicos que participaram da operação, as irregularidades encontradas indicaram comprometimento amplo dos processos de fabricação.

"Risco sanitário alto"

A diretora Daniela Marreco afirmou que os fiscais identificaram "um cenário de falhas múltiplas e recorrentes nas boas práticas de fabricação". Segundo ela, a situação representava "risco sanitário alto" por envolver problemas simultâneos em barreiras consideradas essenciais para garantir a segurança dos produtos utilizados pelos consumidores.

A discussão sobre possível contaminação microbiológica ganhou força após a confirmação da presença da bactéria "Pseudomonas aeruginosa" em diversos lotes produzidos pela empresa em 2025. O microrganismo é conhecido pela resistência a antibióticos e pode causar infecções urinárias, respiratórias, dermatites e conjuntivites, especialmente em pessoas imunocomprometidas.

O diretor Thiago Campos afirmou que a atuação da Anvisa ocorreu de forma preventiva diante do risco identificado. "A proteção da saúde coletiva deve prevalecer até que haja segurança suficiente sobre a restauração das condições adequadas de controle e qualidade", frisou.

A Anvisa informou ainda que recebeu denúncias relacionadas à fabricante por meio do sistema Fala BR, entre outubro de 2025 e março de 2026. A agência afirmou, porém, que a fiscalização estava programada antes das representações e destacou que procedimentos desse tipo fazem parte da rotina da vigilância sanitária.

A Ypê informou que seus produtos são seguros e declarou que vem colaborando com as autoridades sanitárias. Em nota, a empresa afirmou que decidiu manter paralisada parte da produção da fábrica de líquidos para acelerar a implementação das medidas corretivas exigidas pela fiscalização.

A companhia também afirmou que a segurança dos consumidores segue como prioridade e informou que continuará apresentando documentos e argumentos técnicos no recurso administrativo que ainda será analisado pela Anvisa.

*Estagiária sob a supervisão de Fabio Grecchi Saiba Mais Brasil Fiesp vai à Justiça para barrar leilão de energia

Fiesp vai à Justiça para barrar leilão de energia Brasil Suspeito confessa ter asfixiado estudante em Goiânia com cabo de carregador

Suspeito confessa ter asfixiado estudante em Goiânia com cabo de carregador Brasil Justiça determina arquivamento do caso Orelha após pedido do MP

Justiça determina arquivamento do caso Orelha após pedido do MP Brasil Psicólogos seguem mobilizados para garantir jornada de 30 horas



