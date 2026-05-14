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SEGURANÇA

Unilever denunciou contaminação em produtos Ypê à Anvisa, diz jornal

Multinacional afirma ter identificado bactéria em lotes meses antes de recall determinado pela agência sanitária

Os relatórios também apontam que houve
Os relatórios também apontam que houve "identificação genética perfeita" da bactéria nas quatro amostras avaliadas. - (crédito: Reprodução/Ypê)

A multinacional Unilever, dona de marcas como Omo, Comfort e Cif, denunciou à Anvisa possíveis contaminações microbiológicas em produtos da linha Ypê meses antes da suspensão determinada pela agência. A informação foi publicada pela Folha de S.Paulo.

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Segundo o jornal, uma das denúncias foi protocolada em outubro de 2025. No documento enviado à Anvisa, a Unilever afirma ter identificado a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa/paraaeruginosa em quatro lotes de produtos Tixan Ypê Express após análises internas e testes realizados pelo laboratório Charles River Laboratories.

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De acordo com os documentos, os lotes analisados pertenciam às versões “Cuida das roupas” e “Combate mau odor”, todos com validade até junho de 2027. Os relatórios também apontam que houve “identificação genética perfeita” da bactéria nas quatro amostras avaliadas.

Segundo o texto, não existia “distanciamento genético” entre o DNA encontrado nos produtos e o da bactéria presente na base de referência utilizada pelo laboratório.

Ainda conforme os documentos, a Unilever afirmou ter tomado conhecimento de um suposto “recolhimento silencioso” de produtos Tixan Ypê Express no mercado, fato que teria motivado o aprofundamento das análises laboratoriais.

Meses depois, em março de 2026, a companhia apresentou uma nova denúncia à Anvisa. Desta vez, o documento apontava que outros 14 lotes de produtos da linha Ypê também teriam apresentado contaminação microbiológica em análises conduzidas pelo laboratório Eurofins. Segundo a denúncia, os novos lotes incluíam versões Tixan Ypê Primavera, Tixan Ypê Maciez, Tixan Ypê Express, Ypê Power Act e até um lote do detergente Ypê Lava-Louças Neutro.

O documento afirma que todos os lotes analisados apresentaram presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa, a mesma citada nas análises anteriores e nos produtos que posteriormente foram alvo de recall determinado pela Anvisa.

Em nota enviada ao Correio Braziliense, a Unilever afirmou que mantém compromisso com uma atuação ética e transparente. “A empresa realiza rotineiramente testes técnicos em seus produtos e eventualmente nas demais marcas do mercado. Esta é uma prática comum entre as indústrias do setor”, informou a companhia.

A multinacional também declarou que, dependendo dos resultados obtidos, as autoridades competentes são notificadas “em respeito ao consumidor”. Segundo a empresa, quaisquer investigações são conduzidas exclusivamente pelos órgãos responsáveis, que avaliam diligências, fiscalizações e testes necessários para a tomada de decisão.

O Correio tentou contato com a Anvisa e aguarda retorno.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/05/2026 10:26
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