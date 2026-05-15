Anvisa mantém suspensão de produtos da Ypê

Questão de saúde pública sobre a marca foi politizada pelos bolsonaristas - (crédito: Reprodução/Ypê)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu manter a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de linhas de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da Ypê. A decisão foi tomada por unanimidade pela Diretoria Colegiada da agência durante reunião extraordinária realizada nesta sexta-feira (15/5).

Durante a sessão, os diretores defenderam que as ações apresentadas pela empresa até o momento não foram suficientes para afastar os riscos sanitários identificados nas inspeções técnicas. Segundo os integrantes da Anvisa, há preocupação com falhas recorrentes relacionadas à contaminação microbiológica dos produtos.

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Apesar da continuidade da suspensão, a diretoria decidiu retirar o efeito suspensivo relacionado especificamente ao recolhimento imediato dos lotes. Com isso, a empresa deverá apresentar um plano de ação baseado em análise de risco, permitindo acompanhamento técnico da Anvisa e eventual liberação gradual dos produtos, lote por lote.

Durante a reunião, o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, afirmou que as medidas adotadas pela fabricante não solucionaram os problemas identificados pela fiscalização sanitária. Segundo ele, as análises apontam que a situação não envolve um episódio isolado, mas indícios de falhas no controle dos processos de fabricação. “Não se trata de um problema isolado, mas de um conjunto de evidências técnicas que indicam falhas no controle do processo de fabricação", disse Safatle.

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Entenda o caso

A Anvisa determinou a suspensão cautelar de produtos da Ypê após identificar possíveis riscos relacionados à contaminação microbiológica em linhas de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes produzidos pela empresa. Desde então, a fabricante apresentou medidas corretivas e solicitou revisão da decisão.

A reunião extraordinária desta sexta foi convocada justamente para avaliar os recursos e os procedimentos adotados pela companhia. Após análise técnica e votação unânime da diretoria, a agência decidiu manter as restrições até que a empresa apresente garantias consideradas suficientes para eliminar os riscos apontados pela fiscalização sanitária.