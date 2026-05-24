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Dino não vê ilegalidade e mantém prisão de Deolane Bezerra

Ministro do STF afirmou que não há ilegalidade na prisão da influenciadora, investigada por suposta lavagem de dinheiro ligada ao PCC

Ministro do STF afirmou que não há ilegalidade na prisão da influenciadora, investigada por suposta lavagem de dinheiro ligada ao PCC Ministro Flávio Dino. Foto: Gustavo Moreno/STF - (crédito: Gustavo Moreno/STF)
Ministro do STF afirmou que não há ilegalidade na prisão da influenciadora, investigada por suposta lavagem de dinheiro ligada ao PCC Ministro Flávio Dino. Foto: Gustavo Moreno/STF - (crédito: Gustavo Moreno/STF)

Após ter sido presa na última quinta-feira (21/5), a advogada e influenciadora Deolane Bezzera teve seu pedido de soltura negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino. A decisão do magistrado foi assinada no sábado (23/5) e divulgada neste domingo (24/5). 

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Deolane foi presa em casa, na região de Alphaville, em São Paulo. A influenciadora é suspeita de receber valores ligados a uma transportadora fundada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) e realizar operações de lavagem de dinheiro para a organização criminosa.

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Flávio Dino avalia em sua sentença que não cabe ao Supremo julgar a soltura da influenciadora, já que o caso tramita em primeira instância. Mas, ainda assim, Dino ressalta que não vê nenhuma ilegalidade na prisão, portanto, se o processo estivesse no âmbito de julgamento que cabe à Corte o pedido ainda seria negado.

“Não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação”, afirma o magistrado.

“Observo que o ato atacado consiste em decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, contra a qual cabível meio adequado de impugnação, observados seus pressupostos de admissibilidade”, escreveu.

Nesta sexta-feira (22/5) a advogada foi transferida para a Penitenciária Feminina da cidade de Tupi Paulista (SP), inicialmente Deolane foi levada à Penitenciária Feminina de Santana, na zona norte de São Paulo.

Em 2024, Deolane também foi presa por suspeita de lavagem de dinheiro e envolvimento em esquemas de jogos ilegais, no âmbito da Operação Integration, da Polícia Civil, em setembro.

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Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 24/05/2026 16:16
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