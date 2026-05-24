Dino não vê ilegalidade e mantém prisão de Deolane Bezerra

Ministro do STF afirmou que não há ilegalidade na prisão da influenciadora, investigada por suposta lavagem de dinheiro ligada ao PCC Ministro Flávio Dino. Foto: Gustavo Moreno/STF - (crédito: Gustavo Moreno/STF)

Após ter sido presa na última quinta-feira (21/5), a advogada e influenciadora Deolane Bezzera teve seu pedido de soltura negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino. A decisão do magistrado foi assinada no sábado (23/5) e divulgada neste domingo (24/5).

Deolane foi presa em casa, na região de Alphaville, em São Paulo. A influenciadora é suspeita de receber valores ligados a uma transportadora fundada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) e realizar operações de lavagem de dinheiro para a organização criminosa.

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Flávio Dino avalia em sua sentença que não cabe ao Supremo julgar a soltura da influenciadora, já que o caso tramita em primeira instância. Mas, ainda assim, Dino ressalta que não vê nenhuma ilegalidade na prisão, portanto, se o processo estivesse no âmbito de julgamento que cabe à Corte o pedido ainda seria negado.

“Não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação”, afirma o magistrado.

“Observo que o ato atacado consiste em decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, contra a qual cabível meio adequado de impugnação, observados seus pressupostos de admissibilidade”, escreveu.

Nesta sexta-feira (22/5) a advogada foi transferida para a Penitenciária Feminina da cidade de Tupi Paulista (SP), inicialmente Deolane foi levada à Penitenciária Feminina de Santana, na zona norte de São Paulo.

Em 2024, Deolane também foi presa por suspeita de lavagem de dinheiro e envolvimento em esquemas de jogos ilegais, no âmbito da Operação Integration, da Polícia Civil, em setembro.