Em carta escrita na prisão, Deolane diz ser alvo de perseguição

Presa sob suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de São Paulo, a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra divulgou uma carta escrita da penitenciária em que nega qualquer ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e afirma ser vítima de perseguição. A carta foi compartilhada nas redes sociais por sua irmã, a também advogada Dayanne Bezerra.

Na carta, Deolane sustenta que sua detenção estaria relacionada exclusivamente ao recebimento de honorários advocatícios no valor de R$ 24,5 mil. Segundo ela, o montante foi pago legalmente durante sua atuação profissional e não teria relação com a transportadora investigada pelas autoridades. "Reitero a minha inocência e deixo claro que estou presa pela quantia de R$ 24.500 (valor de honorários que recebi na época como ADVOGADA). Valor depositado em minha conta em espécie, e não pela transportadora mencionada no inquérito. Não sou eu que estou afirmando isso, essa informação está no próprio inquérito", diz em trecho.

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Ao longo do texto, a influenciadora afirma que jamais integrou organizações criminosas. Ela também diz que nunca teve a oportunidade de prestar esclarecimentos formais durante os anos de investigação e critica a forma como a operação policial foi conduzida.

A carta ainda traz críticas à exposição pública do caso e às informações divulgadas sobre seu patrimônio e empresas. Deolane contesta rumores de que possuiria dezenas de empresas registradas em seu nome e afirma que a narrativa em torno da investigação foi construída de forma distorcida ao longo dos últimos anos. "É mentira que tenho 37 empresas em meu nome. Uma mentira que pode ser facilmente comprovada em uma simples pesquisa na junta comercial, uma mentira que se tornou verdade de tantas vezes que foi repetida. Fui advogada atuante em centenas de processos e nunca sequer estive presente na Penitenciária de Presidente Venceslau. Já disse muitos NÃOS para manter meus princípios e minha ética', afirmou.

Outro trecho do documento descreve o momento da prisão. A influenciadora relata ter sido surpreendida dentro de casa por agentes armados e afirma que foi detida sem chance de explicar sua versão dos fatos. Em tom emocional, ela também tenta reforçar sua trajetória pessoal e profissional, destacando a origem nordestina e a carreira construída como advogada e empresária. "Minha vida é pública, meu endereço é público. Nunca fui ouvida em mais de 4 anos, mas fui acordada com um fuzil apontado para o meu rosto na minha casa e presa sem ter a oportunidade de esclarecer os fatos", reforçou.

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A divulgação da carta acontece em meio ao avanço das investigações que apuram supostas movimentações financeiras ligadas ao PCC. Segundo o Ministério Público, empresas de transporte teriam sido utilizadas para ocultar recursos atribuídos à facção criminosa, com repasses realizados para contas de terceiros. Entre os nomes citados na investigação estão contas associadas à influenciadora.

As apurações tiveram início em 2019, após a apreensão de bilhetes manuscritos encontrados na Penitenciária II de Presidente Venceslau, no interior paulista. A partir do material recolhido, investigadores passaram a rastrear empresas suspeitas de funcionar como fachada para movimentações financeiras ilegais.

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou um pedido de habeas corpus apresentado pelos advogados da influenciadora. Antes disso, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, também rejeitou um pedido de prisão domiciliar.

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Deolane está detida na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista e continua afirmando que a investigação transformou sua atuação profissional em elemento de acusação criminal. A carta, divulgada em meio à repercussão nacional do caso, amplia a disputa pública em torno das acusações e deve seguir sendo usada pela defesa para sustentar a tese de perseguição e ausência de provas diretas contra a influenciadora.

Carta na íntegra

“Bom dia, Brasil, de novo! Mais uma vez a mãe está enjaulada por pura perseguição e por ser formadora de opinião. Isso já dura mais de cinco anos, afinal até pela morte do Kevin eu fui acusada. Sobre esse processo gostaria de expressar minha indignação, já que nunca fiz parte do crime organizado. Reitero a minha inocência e deixo claro que estou presa pela quantia de R$ 24.500 (valor de honorários que recebi na época como ADVOGADA). Valor depositado em minha conta em espécie, e não pela transportadora mencionada no inquérito. Não sou eu que estou afirmando isso, essa informação está no próprio inquérito.

Peço para ser ouvida, assim como foi pedido no momento da prisão. Além do mais, desde o ano de 2022 venho sendo citada em reportagens midiáticas com tons ameaçadores e em momento algum fui chamada para prestar esclarecimentos sobre esse caso. Minha vida é pública, meu endereço é público. Nunca fui ouvida em mais de 4 anos, mas fui acordada com um fuzil apontado para o meu rosto na minha casa e presa sem ter a oportunidade de esclarecer os fatos.

É mentira que tenho 37 empresas em meu nome. Uma mentira que pode ser facilmente comprovada em uma simples pesquisa na junta comercial, uma mentira que se tornou verdade de tantas vezes que foi repetida. Fui advogada atuante em centenas de processos e nunca sequer estive presente na Penitenciária de Presidente Venceslau. Já disse muitos NÃOS para manter meus princípios e minha ética.

Não sou e nunca fui bandida! Sou mãe, sou empresária, sou advogada. Uma nordestina que venceu na vida pelo próprio suor. Que segue de cabeça erguida acreditando na justiça. Conto com as orações e o apoio de quem sempre esteve comigo. Mais uma vez, vocês não irão se arrepender. Um beijo a todos! Fé, já estou por aí esperando a próxima injustiça a ser combatida. Vocês não soltem a minha mão, não viu?”