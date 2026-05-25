Vídeo de Deolane sendo presa é exposto na TV e surpreende família

A exibição de imagens inéditas da prisão de Deolane Bezerra no programa "Fantástico" gerou forte repercussão nas redes sociais e colocou Daniele Bezerra, irmã da famosa, no centro de uma nova polêmica.
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A advogada se pronunciou na madrugada desta segunda-feira (25) após a divulgação da operação policial e criticou a maneira como a abordagem foi conduzida e posteriormente exibida na televisão.
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As gravações mostradas pela atração revelam o momento em que agentes entram armados na residência da influenciadora, usando balaclavas e armamento pesado.
Nas cenas, Deolane aparece deixando o quarto de pijama, com as mãos erguidas, aparentemente surpresa com a ação policial. A empresária é investigada por suspeita de ligação com o PCC.
Após a repercussão da reportagem, Daniele publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que a operação foi transformada em espetáculo midiático. Segundo ela, houve exagero na forma como a prisão foi executada.
"Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, mas eu sei que vocês estão esperando um posicionamento diante de tudo o que passou hoje na TV. O doutor Aury [advogado de Deolane] já fez os esclarecimentos jurídicos pertinentes e a única coisa que eu tenho pra falar é sobre o espetáculo.
Invadiu uma casa com fuzis para prender uma mulher dormindo diante de uma criança e ainda transformar isso em entretenimento televisivo não é Justiça", iniciou a advogada.
Na sequência, Daniele voltou a questionar a condução da operação e mencionou princípios constitucionais ao defender a irmã.
"Nunca vai ser Justiça, além de uma exposição vexatória, é um abuso. A Constituição Federal, a declração de direitos humanos, a presunção de inocência. Você pode até não gostar da Deolane, mas concordar...", completou Daniele Bezerra.
O posicionamento, no entanto, dividiu opiniões e rapidamente viralizou em páginas de entretenimento.
Diversos internautas criticaram as declarações da advogada e defenderam a atuação policial diante das suspeitas investigadas.
“Agora pronto, queria que a polícia fosse com flores?”, escreveu um usuário. “Abrisse a porta estendesse um tapete vermelho e flores”, ironizou outro perfil.
“Uma mulher que segundo a investigação , tem ligação com o crime organizado. Então é normal esse tipo de abordagem”, comentou mais um internauta.
ASSISTA: Momento em que Deolane Bezerra foi PRESA. pic.twitter.com/QX3gnnJx53— UpdateCharts (@updatecharts) May 24, 2026
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