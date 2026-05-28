Governo manda recolher lote de azeite após identificar mistura de óleos

O lote identificado como 260289 foi desclassificado pelo governo federal por não atender aos critérios exigidos para ser considerado azeite extravirgem - (crédito: Divulgação/MAPA)

O Ministério da Agricultura e Pecuária determinou o recolhimento de um lote de azeite extravirgem da marca San Paolo após análises laboratoriais apontarem adulteração no produto. A investigação identificou a presença de outros óleos vegetais na composição do azeite, prática proibida pela legislação brasileira.

O lote afetado é o 260289. Segundo o governo federal, o produto foi desclassificado por não atender aos padrões exigidos para azeites extravirgens e passou a ser considerado impróprio para consumo.

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A decisão faz parte de uma série de ações de fiscalização nos últimos anos diante do aumento de fraudes envolvendo azeites comercializados no Brasil. O produto está entre os alimentos mais adulterados do mercado por possuir alto valor comercial e pela dificuldade de o consumidor identificar alterações apenas pelo sabor ou aparência.

Durante a apuração, técnicos também encontraram problemas nas informações da empresa responsável pela importação e comercialização do azeite. O Ministério informou que dados como endereço e CNPJ apresentados nos rótulos e documentos fiscais não puderam ser confirmados.

A empresa foi notificada pela Superintendência Federal de Agricultura em São Paulo, mas não apresentou defesa dentro do prazo estipulado. Com isso, poderá responder administrativamente pelas irregularidades identificadas.

O governo alertou ainda que mercados e estabelecimentos que continuarem vendendo o lote irregular poderão sofrer penalidades previstas em lei. A orientação é que consumidores suspendam imediatamente o uso do produto caso tenham adquirido unidades do lote citado.

Quem comprou o azeite pode solicitar troca ou ressarcimento com base no Código de Defesa do Consumidor. O Ministério também recomenda guardar nota fiscal e embalagem para facilitar o processo.

O Correio tenta contato com a empresa San Paolo e aguarda retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes