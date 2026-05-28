Segunda vítima em cemitério clandestino é identificada pela polícia

O caso, sob investigação do DHPP, aponta que os quatro corpos localizados no terreno da Sabesp têm ligação com uma produtora de funk da região, já que funcionários desapareceram na última semana e uniformes foram achados no local. - (crédito: Reprodução/GovSP)

A Polícia Civil de São Paulo identificou nesta quinta-feira (28/5) a segunda vítima encontrada em um cemitério clandestino localizado em Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo. O corpo é de Francisco Rubens Sousa Cruz, de 46 anos. As investigações apontam que as vítimas podem ter ligação com uma produtora de funk da região.

Ao todo, quatro corpos foram localizados enterrados no terreno, entre segunda-feira e terça-feira, em uma área de proteção ambiental utilizada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

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Na quarta-feira, a polícia já havia confirmado a identidade de outra vítima, Jonas Barros de Oliveira, 25, conhecido como “Gigante”. Segundo as investigações, ele também teria vínculo com a produtora de funk e estava desaparecido desde a semana passada.

De acordo com a Polícia Civil, um dos funcionários da empresa desapareceu na quinta-feira (21/5), enquanto outros dois sumiram na sexta-feira (22). Uniformes relacionados à produtora foram encontrados próximos ao local onde os corpos estavam enterrados, o que reforçou a principal linha de investigação do caso.

As vítimas estavam amarradas e enroladas em cobertores. Peritos que atuaram na ocorrência afirmaram que um dos corpos apresentava sinais de estar enterrado havia mais tempo no terreno.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que trabalha para identificar as outras duas vítimas e esclarecer as circunstâncias das mortes, além de possíveis motivações e responsáveis pelo crime.

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A suspeita inicial é de que a área tenha sido utilizada como um cemitério clandestino de forma recorrente. No fim do ano passado, um outro corpo já havia sido encontrado enterrado na mesma rua, também em uma área de proteção ambiental utilizada pela companhia.

Em nota ao Correio, a Secretária de Segurança Pública afirmou que os familiares reconheceram as duas vítimas. O DHPP segue conduzindo o inquérito policial para identificar os outros corpos encontrados no local e determinar todas as circunstâncias do caso.

Confirma a íntegra da nota da Secretária de Segurança Pública de São Paulo

A Polícia Civil identificou duas vítimas cujos corpos foram encontrados na tarde de terça-feira (26), na zona sul da capital. Os homens, de 25 e 46 anos, foram reconhecidos por familiares nesta quarta-feira (27).

As investigações prosseguem por meio de inquérito policial instaurado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que atua para identificar as outras duas vítimas, além de esclarecer todas as circunstâncias do caso e as possíveis responsabilizações.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

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