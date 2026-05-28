Anvisa determina recolhimento de coco ralado por excesso de enxofre

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (28/5), o recolhimento de um lote de coco ralado da marca Casa de Mãe. A agência identificou uma quantidade excessiva de dióxido de enxofre no alimento. O enxofre, nesta forma, costuma ser usado como conservante.

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A resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta e determina o recolhimento dos produtos do lote 13/25, válido até o dia 17 de setembro deste ano.

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Os produtos, de acordo com a agência, tiveram resultado considerado insatisfatório no ensaio da pesquisa quantitativa de dióxido de enxofre. Foram encontrados 826 mg/kg no lote em questão. O montante ultrapassa o limite estabelecido pela legislação.

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A Anvisa também suspendeu a comercialização, a distribuição, a propaganda e o uso do produto em todo o território brasileiro.

O Correio tenta contato com a Casa de Mãe, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.