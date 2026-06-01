Novo ataque de tubarão deixa jovem ferida em praia do Recife; veja vídeo

Vendedores e turistas socorrem jovem atacada por tubarão, na tarde desta segunda, em Boa Viagem - (crédito: Reprodução/X)

Uma jovem de 19 anos foi mordida por um tubarão na tarde desta segunda-feira (1º/6), na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O incidente ocorreu menos de 24 horas após outro ataque registrado em Pernambuco, quando um menino de 11 anos foi ferido na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

A vítima foi identificada como Marcela Vitória de Lima Santos. Segundo informações confirmadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a jovem sofreu ferimentos na perna direita e recebeu atendimento ainda na praia antes de ser encaminhada para unidades hospitalares da capital pernambucana.

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Testemunhas relataram que Marcela estava no mar quando foi atingida. "Uma cena de horror. A água estava abaixo da cintura dela. Ela sofreu aquele impacto e quando se levantou, a perna já tinha sido levada. Ela ainda gritou", contou uma testemunha em vídeo que circula nas redes sociais.

De acordo com testemunhas, um médico que estava na praia prestou os primeiros socorros antes da chegada das equipes de resgate. Após o ataque, Marcela foi levada inicialmente para o Hospital Alfa, localizado no bairro de Boa Viagem. Depois do atendimento inicial, ela foi transferida para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife.

O Corpo de Bombeiros e o Samu participaram da ocorrência. Até o momento das informações divulgadas, não havia atualização sobre o estado de saúde da jovem.

Segundo caso consecutivo

O ataque aconteceu apenas um dia depois de outro incidente envolvendo tubarão no litoral pernambucano. No domingo (31/5), um menino de 11 anos foi mordido na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

A criança teve a perna amputada em decorrência dos ferimentos e permanece internada em estado grave no Hospital da Restauração.

A sequência de ocorrências em menos de 24 horas chamou a atenção para os registros de incidentes envolvendo tubarões na região.

Segundo dados do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), o caso desta segunda-feira foi o 84º ataque registrado no litoral de Pernambuco desde o início da série histórica, em 1992.

Boa Viagem concentra a maior parte das ocorrências. Com o episódio envolvendo Marcela Vitória, a praia passou a contabilizar 25 ataques registrados. O último caso no local havia ocorrido em 2013.

Outro levantamento citado pelo Cemit aponta que Pernambuco acumula 183 ocorrências envolvendo tubarões ao longo dos últimos 35 anos.