Novo ataque de tubarão deixa jovem ferida em praia do Recife; veja vídeo

Uma jovem de 19 anos foi mordida por um tubarão na tarde desta segunda-feira (1º/6), na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O incidente ocorreu menos de 24 horas após outro ataque registrado em Pernambuco, quando um menino de 11 anos foi ferido na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.
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A vítima foi identificada como Marcela Vitória de Lima Santos. Segundo informações confirmadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a jovem sofreu ferimentos na perna direita e recebeu atendimento ainda na praia antes de ser encaminhada para unidades hospitalares da capital pernambucana.
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Testemunhas relataram que Marcela estava no mar quando foi atingida. "Uma cena de horror. A água estava abaixo da cintura dela. Ela sofreu aquele impacto e quando se levantou, a perna já tinha sido levada. Ela ainda gritou", contou uma testemunha em vídeo que circula nas redes sociais.
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De acordo com testemunhas, um médico que estava na praia prestou os primeiros socorros antes da chegada das equipes de resgate. Após o ataque, Marcela foi levada inicialmente para o Hospital Alfa, localizado no bairro de Boa Viagem. Depois do atendimento inicial, ela foi transferida para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife.
O Corpo de Bombeiros e o Samu participaram da ocorrência. Até o momento das informações divulgadas, não havia atualização sobre o estado de saúde da jovem.
Segundo caso consecutivo
O ataque aconteceu apenas um dia depois de outro incidente envolvendo tubarão no litoral pernambucano. No domingo (31/5), um menino de 11 anos foi mordido na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.
A criança teve a perna amputada em decorrência dos ferimentos e permanece internada em estado grave no Hospital da Restauração.
A sequência de ocorrências em menos de 24 horas chamou a atenção para os registros de incidentes envolvendo tubarões na região.
Segundo dados do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), o caso desta segunda-feira foi o 84º ataque registrado no litoral de Pernambuco desde o início da série histórica, em 1992.
Boa Viagem concentra a maior parte das ocorrências. Com o episódio envolvendo Marcela Vitória, a praia passou a contabilizar 25 ataques registrados. O último caso no local havia ocorrido em 2013.
Outro levantamento citado pelo Cemit aponta que Pernambuco acumula 183 ocorrências envolvendo tubarões ao longo dos últimos 35 anos.