FAB descarta anormalidades após vídeos de suposto OVNI no Paraná

Os relatos de sons incomuns em um sítio de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, teve novos desdobramentos nesta quarta-feira (3/6). Depois de mobilizar milhões de visualizações nas redes sociais e gerar uma onda de especulações na internet, o caso levou a Força Aérea Brasileira (FAB) a se manifestar oficialmente.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo o comunidado, não houve registro de qualquer atividade aérea considerada incomum na região durante o período citado pelo influenciador Mayk Leão. A informação foi repassada por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, responsável pelo monitoramento do tráfego aéreo no país.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A manifestação ocorreu após diversos usuários passarem a relacionar o episódio a supostas operações militares e movimentações de aeronaves de defesa. Algumas publicações chegaram a sugerir que caças teriam sido acionados para acompanhar o aparecimento de um objeto voador não identificado (OVNI), relatado pelo influenciador.
Porém, de acordo com a Força Aérea, os sistemas de vigilância não identificaram objetos desconhecidos na área e não houve registros de ocorrências fora da normalidade. A instituição também informou que aeroportos próximos não reportaram situações atípicas relacionadas ao caso.
O esclarecimento da FAB chega depois de outro desmentido envolvendo a repercussão dos vídeos. Na terça-feira (2/6), Mayk divulgou uma carta atribuída à Agência Brasileira de Inteligência (Abin). O documento mencionava a repercussão internacional do episódio e fazia referência a possíveis contatos de órgãos estrangeiros.
- Leia também: Pecuária brasileira na 'lista suja': o que EUA dizem sobre trabalho forçado no Brasil ao propor mais tarifas
A publicação rapidamente ganhou espaço nas redes sociais, mas a agência informou que não enviou qualquer comunicação ao influenciador e afirmou não reconhecer a autenticidade do material divulgado.
Mesmo com as manifestações dos dois órgãos federais, o interesse pelo caso continua crescendo. O influenciador afirma não saber o que presenciou e diz que nunca produziu conteúdo voltado a fenômenos aéreos ou extraterrestres.
*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares