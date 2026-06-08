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Caso Henry Borel

Pai de Henry Borel pede anulação do juri após soltura de Monique

Advogado de Leniel critica condução de perguntas feitas aos jurados durante o julgamento. Mãe de Henry já foi liberada da penitenciária

Juíza justificou o perdão afirmando que Monique já sofreu castigo o suficiente - (crédito: Fernando Frasão/Agência Brasil - Instagram @lenielborel/Reprodução)
Juíza justificou o perdão afirmando que Monique já sofreu castigo o suficiente - (crédito: Fernando Frasão/Agência Brasil - Instagram @lenielborel/Reprodução)

O caso Henry Borel ganhou um novo desdobramento nesta segunda-feira (8/6), após Leniel Borel, pai do menino morto em 2021, pedir a anulação do júri popular que concedeu o perdão judicial a Monique Medeiros. A mãe da criança teve a acusação de homicídio doloso, quando há a intenção de matar, substituída por homicídio culposo, quando não há a intenção.

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O recurso apresentado por Cristiano Medina, advogado que representa Leniel na assistência da acusação, aponta erros na condução das perguntas apresentadas aos jurados. À Folha de São Paulo, Medina aponta que novas perguntas foram feitas após os jurados já terem rejeitado a tese de absolvição de Monique.

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Os novos questionamentos, segundo o advogado, levaram os jurados a conclusões incompatíveis com as decisões anteriores. Além da anulação, Leniel pede que um novo júri seja feito. 

"O respeito à soberania dos veredictos pressupõe que a vontade dos jurados seja manifestada de forma clara, coerente e livre de contradições. Quando há dúvida objetiva sobre o alcance das respostas fornecidas pelo Conselho de Sentença, impõe-se a realização de novo julgamento", afirma Medina.

Após o perdão judicial, Monique teve a soltura determinada pela juíza Elizabeth Machado e deixou o Instituto Penal Talavera Bruce, em Bangu. A decisão foi classificada por Leniel como uma “grande aberração jurídica”. A magistrada apontou que Monique já sofreu castigo o suficiente e criticou a “reação desproporcional da sociedade” perante o caso. 

Jairo Souza Santos Júnior, o padrasto de Henry, foi condenado a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão por assassinato e tortura. O julgamento foi o mais longo da história do Judiciário do Rio de Janeiro, chegando a 11 dias de duração. 

O Correio tentou contato com o advogado de Leniel Henry, mas até o momento da publicação desta matéria não houve resposta.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 08/06/2026 20:33
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