Polícia vai à propriedade de Mayk Leão para investigar ameaças

Na imagem, policiais civis na propriedade de Mayk Leão nesta terça-feira (9/6) - (crédito: Reprodução/nstagram)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) esteve nesta terça-feira (9/6) na propriedade do influenciador Mayk Leão, no Paraná, para apurar as circunstâncias da morte de uma cabra da fazenda. O caso ocorre após o criador de conteúdo afirmar nas redes sociais que estaria sendo perseguido desde a repercussão nacional de um suposto OVNI registrado por ele nas últimas semanas.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, Mayk mostrou a presença de policiais no local. Nas imagens, um agente afirma que pessoas que invadirem a propriedade poderão responder criminalmente e alerta para possíveis consequências legais contra quem colocar em risco a integridade dos animais.

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"Encontramos as cercas dos animais danificadas, pessoas invadindo a propriedade com drones e assustando os animais", afirmou o policial.

Segundo o policial, "independente das opiniões de cada um, o que aconteceu aconteceu. Aqui tem animais, e quando você mexe com animais, você já mexe com a polícia".

Ainda segundo o agente, os animais estariam sofrendo estresse devido à movimentação intensa de pessoas e equipamentos na área.

No entanto, caso seja comprovado que Mayk forjou as ameaças, o jovem pode responder criminalmente por falsa comunicação de crime.

Assista:

Horas antes da divulgação das imagens da ação policial, Mayk anunciou que ficará temporariamente afastado das redes sociais. A decisão foi comunicada pela assessoria do influenciador.

Em nota publicada no Instagram, a equipe informou que a medida foi adotada para preservar a saúde física, mental e emocional de Mayk e de sua família.

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"Nossa principal preocupação é com a integridade física, mental e emocional dele e de sua família", diz um trecho do comunicado.

A assessoria também afirmou que o influenciador já recebeu acolhimento e está mais tranquilo, agradecendo as mensagens de apoio enviadas pelos seguidores.

Segundo os representantes de Mayk, o afastamento ocorre após a intensa exposição e pressão enfrentadas pelo influenciador desde a viralização do caso envolvendo o suposto OVNI.

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Na segunda-feira (8/6), o criador de conteúdo publicou vídeos afirmando estar sendo perseguido e relatou a morte de uma cabra chamada Margarida. Em uma dos storys, ele aparece abalado ao comentar o ocorrido.

"Gente, tem um animal meu morto. Mataram a Margarida", disse. Segundo ele o animal estava saudável e o ocorrido foi uma tentativa de intimidá-lo e fazê-lo parar de falar sobre o episódio do OVNI.

"Me matem logo, não fiquem judiando dos bichos. Eles não têm culpa de nada do que eu vi. Vocês são horríveis. Vocês estão tentando de tudo para me silenciar. Vocês estão tentando de tudo para eu ficar quieto", afirmou o influenciador.