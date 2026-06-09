Influencer que viu suposto OVNI encontra animal morto: 'Sou o próximo' - (crédito: Instagram)

Conhecido nas redes sociais após relatar o avistamento de um suposto objeto voador não identificado (OVNI) em sua chácara localizada em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, o influenciador Mayk Leão viveu um momento de grande tristeza na noite desta segunda-feira (8).

Ao retornar para a propriedade depois de cumprir compromissos profissionais, ele se deparou com uma cena que o deixou abalado: um de seus animais havia morrido.

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Em um vídeo compartilhado com os seguidores, Mayk aparece visivelmente emocionado, segurando o bode já sem vida nos braços enquanto tenta entender o que aconteceu.

Entre lágrimas, ele desabafou: "Mataram. Mataram ela. Ela estava com saúde".

Durante a gravação, o influenciador também questionou as circunstâncias da morte do animal e demonstrou preocupação com a própria segurança.

"O próximo vai ser eu? Matem logo, não fiquem judiando dos bichos, eles não têm culpa de nada. Por que vocês fizeram isso?", afirmou.

Bastante abalado, Mayk continuou o desabafo e relacionou o episódio às situações que diz enfrentar desde que ganhou notoriedade na internet.

"Depois vocês dizem que é tudo mentira. Olha o que eu estou sofrendo. Vocês são horríveis! Vocês tão tentando de tudo pra me silenciar! Estão destruindo tudo pra eu ficar quieto! Vocês são uns monstros!", declarou.

Até agora, não há confirmação sobre o que provocou a morte do animal. Nas redes sociais, alguns internautas levantaram a hipótese de uma possível picada de cobra, mas nenhuma informação oficial foi divulgada.

O laudo que deverá apontar a causa da morte ainda não foi divulgado.

Diante da repercussão do caso, a ativista Luísa Mell procurou o influenciador e ofereceu apoio para a realização dos exames necessários, com o objetivo de esclarecer o que realmente aconteceu com o animal.