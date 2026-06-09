Deolane tenta revogar preventiva em julgamento no STJ nesta terça (9/6)

Deolane reafirma em audiência de custódia que foi presa enquanto "exercia profissão" - (crédito: Reprodução/Ministério Público de São Paulo)

Alvo de uma operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP), a advogada e influenciadora Deolane Bezerra terá seu pedido de liberdade julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta terça-feira (9/6). Deolane está em prisão preventiva desde o dia 21 de maio. O caso será julgado na Quinta Turma do tribunal.

A investigação faz parte de uma operação do MPSP e da Polícia Civil de São Paulo que investiga esquemas de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). Deolane Bezerra é acusada de associação com o crime organizado e com o tráfico de drogas.

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De acordo com a defesa, o caso da advogada não se enquadra nos requisitos que devem determinar uma prisão preventiva, já que Deolane não apresenta risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Os advogados da influenciadora ainda destacam que Deolane deveria estar em regime de prisão domiciliar, já que precisa cuidar de sua filha, que tem 9 anos.

Os casos investigados pelo MPSP e pela Polícia Civil tratam dos anos de 2018 a 2021, por isso a defesa reitera que todas as provas já foram coletadas. Portanto, Deolane não teria como destruir as provas do caso: “Outras medidas cautelares são adequadas e suficientes ao caso, como entrega do passaporte, proibição de deixar a cidade e vedação de contato com investigados”.

Deolane teria movimentado cerca de R$13,6 milhões em suas contas pessoais e R$ 14 milhões em contas de empresas ligadas a ela, no período de 2018 a 2022, de acordo com o relatório da Polícia Civil. A equipe de investigação ainda pontua que empresas fantasma no nome da influenciadora foram encontradas no interior de São Paulo.

A defesa de Deolane Bezerra nega todas as acusações de envolvimento com facções criminosas, com dinheiro de origem ilícita ou com lavagem de dinheiro.

