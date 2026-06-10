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Deolane é denunciada pelo MP por suposta ligação com o PCC

Influenciadora continua presa em São Paulo após ter o pedido de regime domiciliar negado pelo Superior Tribunal de Justiça

Os investigadores acusam a advogada de movimentar valores ilícitos que tiveram origem nas atividades da facção - (crédito: Reprodução/Instagram)
Os investigadores acusam a advogada de movimentar valores ilícitos que tiveram origem nas atividades da facção - (crédito: Reprodução/Instagram)

O Ministério Público de São Paulo denunciou a influenciadora e advogada Deolane Bezerra por suposta ligação com o Primeiro Comando Capital (PCC). A petição é assinada pelo promotor Lincoln Gakiya. A decisão da promotoria ocorre um dia após Deolane ter a prisão domiciliar negada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

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A influenciadora está detida na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, desde o dia 21 de maio deste ano. Ela foi presa em sua mansão em Alphaville, na Grande São Paulo, durante a Operação Vérnix, deflagrada pela Polícia Federal.

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O pedido da defesa por prisão domiciliar foi negado pela Quinta Turma do STJ, composta pelos ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Thereza de Assis Moura. 

Deolane afirma que apenas prestou serviços de advocacia e que não tem ligação com a organização criminosa. A influenciadora alega que valores recebidos na conta dela identificados pela polícia são referentes a prestação de serviços jurídicos. Os investigadores acusam a advogada de movimentar valores ilícitos que tiveram origem nas atividades da facção.

As diligências fazem conexão entre contas bancárias, movimentações financeiras e empresas mantidas por Deolane, inclusive uma transportadora que teria sido usada para operacionalizar a movimentação dos valores.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 10/06/2026 16:10 / atualizado em 10/06/2026 16:19
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