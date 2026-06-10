Deolane é denunciada pelo MP por suposta ligação com o PCC

Os investigadores acusam a advogada de movimentar valores ilícitos que tiveram origem nas atividades da facção - (crédito: Reprodução/Instagram)

O Ministério Público de São Paulo denunciou a influenciadora e advogada Deolane Bezerra por suposta ligação com o Primeiro Comando Capital (PCC). A petição é assinada pelo promotor Lincoln Gakiya. A decisão da promotoria ocorre um dia após Deolane ter a prisão domiciliar negada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A influenciadora está detida na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, desde o dia 21 de maio deste ano. Ela foi presa em sua mansão em Alphaville, na Grande São Paulo, durante a Operação Vérnix, deflagrada pela Polícia Federal.

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O pedido da defesa por prisão domiciliar foi negado pela Quinta Turma do STJ, composta pelos ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Thereza de Assis Moura.

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Deolane afirma que apenas prestou serviços de advocacia e que não tem ligação com a organização criminosa. A influenciadora alega que valores recebidos na conta dela identificados pela polícia são referentes a prestação de serviços jurídicos. Os investigadores acusam a advogada de movimentar valores ilícitos que tiveram origem nas atividades da facção.

As diligências fazem conexão entre contas bancárias, movimentações financeiras e empresas mantidas por Deolane, inclusive uma transportadora que teria sido usada para operacionalizar a movimentação dos valores.



