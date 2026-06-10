Trabalhar menos para viver mais: o que fazer com uma folga extra na semana

Em maio deste ano, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC que reduz a carga horária de 44 para 40 horas semanais, garantindo dois dias de folga consecutivos e sem redução salarial. O texto, que agora segue para o Senado, prevê um período de transição gradual e levanta uma questão prática: como usar esse tempo extra?

A possibilidade de ter mais um dia livre pode transformar a rotina, abrindo espaço para cuidar da saúde, organizar a vida e investir em lazer. Mais do que apenas descanso, essa folga adicional é um recurso valioso para melhorar a qualidade de vida. Planejar o que fazer com esse período ajuda a aproveitá-lo ao máximo, evitando que as horas se percam em tarefas automáticas. A ideia é transformar o tempo livre em uma ferramenta de bem-estar.

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Priorize a saúde mental

O descanso produtivo começa com a descompressão. Use a folga extra para se desconectar do trabalho e das obrigações digitais. Isso pode significar deixar o celular de lado por algumas horas, praticar meditação ou simplesmente passar um tempo em silêncio, organizando os pensamentos. O objetivo é reduzir o estresse acumulado durante a semana.

Atividades ao ar livre, como uma caminhada no parque ou um passeio de bicicleta, também são excelentes para recarregar as energias. O contato com a natureza tem efeitos comprovados na diminuição da ansiedade e na melhora do humor. Não subestime o poder de não fazer absolutamente nada, permitindo que corpo e mente realmente descansem.

Invista em lazer e novos conhecimentos

Um dia a mais na semana é a oportunidade perfeita para explorar interesses pessoais. Visitar um museu, ir ao cinema em uma sessão mais vazia ou começar um curso rápido são opções que enriquecem culturalmente e estimulam a criatividade. Muitas dessas atividades são mais agradáveis e acessíveis durante a semana.

Retomar um hobby antigo ou aprender algo novo também é uma ótima pedida. Seja cozinhar, pintar, tocar um instrumento ou praticar um esporte, dedicar tempo a uma paixão pessoal fortalece a identidade para além do trabalho e traz uma sensação de realização que vai muito além do campo profissional.

Organize a vida pessoal sem correria

A folga extra pode ser usada para resolver pendências que costumam sobrecarregar o fim de semana. Ir ao banco, resolver questões burocráticas ou fazer compras em mercados mais vazios otimiza o tempo e libera o sábado e o domingo para o puro lazer.

Aproveite também para fortalecer os laços sociais. Marcar um almoço com amigos ou visitar familiares durante a semana proporciona um tipo de interação mais calma e presente. Organizar a casa, planejar as finanças ou adiantar o cardápio da semana são outras formas de usar o tempo para trazer mais tranquilidade e ordem à rotina.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.