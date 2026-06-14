BYD lamenta queda de helicópteros em concessionária da empresa

Marca chinesa de veículos elétricos, a BYD se pronunciou, neste domingo (14/6), momentos após a queda de dois helicópteros em sua concessionária, localizada nos arredores da Avenida das Américas, no Rio de Janeiro. O acidente, que ocorreu após as duas aerpnaves chocarem no ar, causou incêndio no pátio da concessionária e novas explosões entre os carros estacionados no local.
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Em nota enviada ao Correio, a BYD lamentou o acidente entre os helicópteros e afirmou estar "à disposição das autoridades competentes para contribuir com o que for necessário".
Confira a nota completa da empresa:
A BYD lamenta profundamente o acidente aéreo ocorrido neste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes (RJ), que atingiu um pátio de veículos de uma concessionária da marca.
Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.
A empresa acompanha a situação com atenção, presta apoio no local por meio da concessionária e permanece à disposição das autoridades competentes para contribuir com o que for necessário.
A queda das aeronaves, neste domingo, deixou seis mortos. Entre as vítimas, a Polícia Civil do Rio de Janeiro comunicou os nomes do cantor norte-americano Oliver Tree e o youtuber argentino Gaspi. Conhecido por ter o visual excêntrico e cortes de cabelo alternativos, Oliver Tree estava no Brasil para fazer apresentações musicais.
Já Gaspi era conhecido por produzir conteúdos de abordagens a desconhecidos nas ruas de Buenos Aires. O youtuber chegou a tirar um tempo pessoal das redes por conta de problemas de saúde mental. Um vídeo, publicado em 2014, sobre a questão já ultrapassou os 4 milhões de vizualizações. Em 2025, ganhou mais seguidores internacionais ao participar de um evento de boxe entre criadores em Sevilha, Espanha.
Confira a lista completa dos passageiros e tripulantes
- Oliver Tree Nickel - passageiro
- Lucas Vignale - passageiro
- Gaspar Prim - passageiro
- Lucas Brito Chaves - passageiro
- Alexandre Souza - piloto
- Charles Marsillac - piloto
Saiba Mais
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postado em 14/06/2026 21:31