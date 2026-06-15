Ônibus com time de basquete capota e deixa 7 mortos no Ceará

Acidente com ônibus de time de basquete deixa mortos e feridos no Ceará - (crédito: Bombeiros)

Um ônibus com cerca de 40 passageiros capotou na madrugada desta segunda-feira (15/6), na CE-187, nas proximidades de Tauá, no interior do Ceará. Sete pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas e receberam atendimento médico, de acordo com um policial que atua no local do acidente.

Os passageiros são de Juazeiro do Norte e haviam participado de um torneio de basquete em Sobral. O acidente aconteceu no retorno dos atletas. Todos os mortos eram do sexo masculino, dois deles com 17 anos, mas não foram ainda formalmente identificados.

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Os passageiros estavam sem cinto de segurança; ao capotar, as vítimas foram arremessadas para fora e atropeladas pelo próprio ônibus. Uma pessoa que estava na lista de passageiros do ônibus não foi localizada. Ainda não foi confirmado se essa pessoa embarcou de fato no veículo.

Ainda não há informações das causas do acidente, uma perícia vai avaliar se houve falha por parte do motorista ou problema mecânico. Um bombeiro que acompanhou a ocorrência afirmou que conversou com o motorista do veículo, que apresentou duas versões diferentes para a causa do acidente em momentos distintos.

"Ele disse que cochilou, dormiu. Depois disse que tinha uns buracos na pista, mas a gente olhou e não tinha nenhum buraco não", afirmou o subtenente da Silva. Ainda conforme o subtenente, o motorista apresentava um bom estado de saúde aparente. "Ele ficou triste, bem triste, mas estava bem."

As equipes foram acionadas por volta das 3h24 para a ocorrência com relato de diversas vítimas feridas, inclusive algumas presas às ferragens. No local, os agentes começaram o trabalho de busca, resgate e atendimento às vítimas, com apoio de outros órgãos de emergência.

Em nota publicada nas redes sociais, o Ministério do Esporte lamentou o ocorrido, e deseja a pronta recuperação de todos os feridos. O ministro, Paulo Henrique Cordeiro, manifestou solidariedade aos familiares, amigos, companheiros de equipe, treinadores e a toda a comunidade esportiva de Juazeiro do Norte e do estado do Ceará.

“Recebemos com profunda tristeza a notícia desta tragédia, que interrompeu precocemente a trajetória de jovens atletas que encontravam no esporte um caminho de desenvolvimento, amizade e esperança. Em nome do Ministério do Esporte, expresso minhas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a todos os que sofrem com essa perda irreparável”, afirmou o ministro.

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