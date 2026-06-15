Anvisa atualiza status de produtos Ypê após suspensão parcial de lotes

Ypê disse aguardar nova avaliação regulatória e possível liberação desses produtos após análise técnica da Anvisa - (crédito: Reprodução/redes sociais )

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atualizou, nesta segunda-feira (15/6), o status dos produtos da linha Ypê que haviam sido suspensos anteriormente. A medida envolve itens fabricados pela Química Amparo Ltda., responsável pela produção da marca, após nova análise de laudos apresentados pela empresa.

A decisão revisa a suspensão determinada em 1º de abril e mantém restrições apenas para determinados lotes com numeração final 1. Estão incluídos na restrição detergentes (lava-louças), desinfetantes e lava-roupas líquidos da marca Ypê.

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As duas novas determinações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU). O documento, no entanto, não detalha as irregularidades que motivaram a suspensão inicial nem menciona registros de danos à saúde associados aos produtos.

Segundo a Anvisa, permanecem suspensos e não devem ser utilizados detergentes e desinfetantes líquidos fabricados antes de 1º de março, além de lava-roupas líquidos produzidos antes de 1º de abril deste ano. Já os detergentes e desinfetantes fabricados a partir de 1º de março foram liberados após a apresentação de laudos considerados satisfatórios pela empresa. No caso dos lava-roupas, seguem liberados apenas os lotes produzidos a partir de 1º de abril.

A crise teve início em 7 de maio, quando a Anvisa determinou a suspensão de mais de 100 lotes da marca após identificar falhas consideradas graves nos processos de fabricação da unidade industrial da empresa. Na ocasião, fiscais registraram 76 irregularidades sanitárias e apontaram risco de contaminação microbiológica nos produtos. O caso ganhou repercussão após histórico anterior de contaminação microbiológica envolvendo a bactéria Pseudomonas aeruginosa em produtos da linha lava-roupas, registrado em novembro de 2025.

Em nota, a Ypê informou que apresentou, nesta segunda-feira (15/6), à Anvisa resultados de análises realizadas por laboratórios autorizados referentes a todos os lotes de final 1 produzidos entre janeiro e fevereiro de 2026. A empresa afirma aguardar nova avaliação regulatória e possível liberação desses produtos após análise técnica do órgão federal.



Veja a integra da nota da Ypê

"LAVA-LOUÇAS LÍQUIDO E DESINFETANTES – FINAL DE LOTE 1

A Ypê informa que, na data de hoje, a Anvisa autorizou o uso e a comercialização de todos os lava-louças líquido e desinfetantes fabricados no mês de março de 2026 dos lotes de número final “1”. Os itens produzidos a partir de abril já haviam sido liberados.

Informamos ainda que, também no dia de hoje, foram apresentados à Anvisa os resultados dos laudos de análise realizados por laboratórios autorizados para todos os lotes de final "1” produzidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2026 para esses mesmos produtos, na expectativa de que também sejam liberados após análise da Agência.

Importante reforçar que, mesmo com a apresentação dos laudos de janeiro e fevereiro, os consumidores e clientes ainda precisam aguardar a autorização formal da Anvisa para retomar o uso e a comercialização desses itens. Até lá, devem mantê-los segregados em local seguro.



LAVA-ROUPAS LÍQUIDO – FINAL DE LOTE 1

Quanto ao lava-roupas líquido, caso o consumidor ainda possua produtos fabricados até 31 de março de 2026 e de lotes identificados pelo final 1, entre em contato com o nosso SAC, pois continuaremos efetuando a troca ou o reembolso do produto. A empresa optou por ampliar o programa de troca e reembolso em decisão alinhada com a Anvisa, para garantir maior agilidade na normalização das operações e melhor atendimento aos consumidores e clientes. As unidades de lava-roupas líquido produzidas a partir de abril estão liberadas para venda e utilização.

Seguimos colaborando integralmente com a Anvisa e investindo continuamente no aprimoramento de nossos processos para assegurar a qualidade e a segurança que sempre marcaram a trajetória da Ypê.

Agradecemos a confiança e a compreensão demonstradas pelos nossos consumidores e clientes ao longo de todo esse processo, apoio essencial que reforça ainda mais a importância de seguirmos firmes em nosso propósito".