Favela + Rica leva empreendedorismo e oportunidades ao Rio de Janeiro

Transformar potencial em oportunidade é a proposta do Favela + Rica, evento que pretende reunir milhares de moradores de comunidades, lideranças sociais, empreendedores e profissionais em busca de qualificação e geração de renda. A primeira edição será realizada nos dias 26 e 27 de junho, no Expo Cidade Nova, no Centro do Rio de Janeiro, com uma programação voltada ao fortalecimento econômico das favelas e à criação de novas perspectivas para quem produz nas periferias.

A expectativa dos organizadores é receber cerca de 3 mil participantes ao longo dos dias. O encontro é resultado de uma parceria entre os institutos Impetus e Coalizão Rio e tem coordenação do desembargador federal William Douglas e do escritor e educador Anderson Cavalcante. A proposta é conectar moradores de comunidades a ferramentas de gestão, capacitação profissional, inovação e acesso a redes de apoio capazes de impulsionar pequenos negócios.

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Segundo a coordenação, a iniciativa busca reduzir uma das principais barreiras enfrentadas por empreendedores das periferias, que é a falta de acesso à informação, formação e conexões profissionais. O evento foi criado com a missão de aproximar talentos já existentes nas comunidades de oportunidades concretas de crescimento.

A programação será dividida em três áreas principais. A primeira abordará administração própria e educação financeira. A segunda será dedicada ao desenvolvimento de negócios, com orientações sobre estruturação e crescimento de empresas. Já a terceira terá foco na geração de renda, apresentando alternativas para ampliar oportunidades econômicas dentro das comunidades.

Entre os nomes mais aguardados estão o empresário Carlos Wizard, criador da rede de ensino de idiomas que leva seu sobrenome, o banqueiro André Esteves, um dos principais nomes do mercado financeiro brasileiro, e o empreendedor Flávio Augusto, conhecido por sua trajetória empresarial a partir da periferia do Rio de Janeiro. Os três devem compartilhar experiências sobre empreendedorismo, liderança e construção de negócios.

Outros destaques são o palestrante angolano Marco Patrice Victor, que levará ao público reflexões sobre disciplina e desenvolvimento pessoal. A comitiva internacional também ganha força com o editor Tomás Camba, fundador da Editora Quitanda, que debaterá o papel do conhecimento no desenvolvimento de novos negócios e na transformação de realidades sociais.

No cenário nacional, personalidades do meio artístico, cultural e digital também estarão presentes para inspirar o público, como a atriz e empresária Giovanna Antonelli, a influenciadora digital Fefe Schneider e o jornalista Renê Silva, fundador do Voz das Comunidades.

O evento contará ainda com o ativista Preto Zezé, conselheiro da CUFA, a especialista em segurança Delegada Jéssica Ramos, e lideranças públicas, como o prefeito Eduardo Paes. Além das palestras e debates, o Favela + Rica terá oficinas, mentorias e serviços gratuitos. Os participantes poderão acessar uma livraria com mais de 12 mil obras, receber apoio para aquisição de livros e participar de ações voltadas para saúde, oftalmologia e enfrentamento à violência contra a mulher.

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A organização também preparou incentivos financeiros para estimular novos empreendimentos. Serão sorteados 20 kits-capital que somam R$ 100 mil em recursos para negócios iniciantes. Outra ação prevista é a reforma de uma residência em comunidade, com investimento estimado em R$ 30 mil. Camisas autografadas de clubes cariocas e outros serviços gratuitos também fazem parte da programação.

O encontro marcará ainda o lançamento da Associação de Educadores e Empreendedores de Favela, criada para fortalecer a troca de experiências e manter uma rede permanente de apoio entre participantes após o encerramento do evento. A intenção é garantir que a iniciativa continue além dos dias de atividades.

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos no site da Sympla.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes