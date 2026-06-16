STJ nomeia a primeira mulher como secretária-geral da Presidência

"Recebo, com muita honra, a oportunidade de contribuir com a gestão administrativa do Tribunal da Cidadania", afirmou a nova secretária - (crédito: Luiz Silveira/Agência CNJ )

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) nomeou, no dia 8 de junho, a juíza de direito Maria Paula Cassone Rossi para o cargo de secretária-geral da Presidência. Essa é a primeira vez que uma mulher é nomeada para esta função.

A nova secretária atua no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) desde 1999 e, desde 2022, é juíza auxiliar da Presidência. Entre 2020 e 2022, foi juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, além de ter sido juíza instrutora no gabinete da ministra do STJ, Maria Thereza de Assis Moura.

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"Recebo, com muita honra, a oportunidade de contribuir com a gestão administrativa do Tribunal da Cidadania”, afirmou Maria Paula, pós-doutora em democracia e direitos humanos. “Trago comigo a expectativa de que seja um período de consolidação de todo o trabalho desenvolvido ao longo deste biênio".

À frente da Secretaria-Geral da Presidência, a juíza será responsável pelas atividades de apoio administrativo às funções do presidente, pela assessoria no planejamento e na fixação das diretrizes para a administração do Tribunal.

Ela também desempenhará atribuições previstas em lei e no Regimento Interno do STJ, inclusive relacionadas às funções de auditoria e de representação oficial e social da corte.