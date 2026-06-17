Cacique Raoni tem "evolução favorável", mas segue sem previsão de alta

Raoni foi internado Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, localizado em Sinop (MT), no domingo (14/6) - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O cacique Raoni Metuktire, 94 anos, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), apresentando evolução clínica favorável e resposta progressiva às medidas terapêuticas. Como parte da investigação e acompanhamento do quadro gastrointestinal, ele foi submetido, no final da tarde de terça-feira (16/6), a uma endoscopia digestiva alta. O líder indígena foi internado Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, localizado em Sinop (MT), no domingo (14/6).

Raoni mantém-se lúcido, consciente e orientado, respirando espontaneamente, sem necessidade de suporte ventilatório mecânico.

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Segundo boletim médico, nas últimas 24 horas observou-se estabilização dos parâmetros renais e evolução satisfatória do quadro gastrointestinal.

A endoscopia foi realizada em centro cirúrgico, sob sedação e acompanhamento anestésico, sem intercorrências durante o procedimento. Os achados do exame seguem em avaliação pela equipe médica, sendo necessária a realização de exames complementares para melhor definição diagnóstica e planejamento das próximas condutas assistenciais.

A equipe médica do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros mantém contato permanente e discussão conjunta do caso com especialistas do Ambulatório do Índio da Unifesp, entre eles o médico Douglas Antônio Rodrigues, que acompanha a saúde do cacique há décadas. As avaliações e definições terapêuticas vêm sendo realizadas de forma integrada por meio de videoconferências entre as equipes.

Raoni segue recebendo suporte nutricional por meio de nutrição parenteral e permanece sob acompanhamento permanente da equipe multiprofissional. Ele está hemodinamicamente estável, com boa saturação de oxigênio, responsivo e orientado.

"Embora a evolução observada seja encorajadora, o paciente permanece sob cuidados intensivos em razão da complexidade do quadro clínico, da idade avançada e das comorbidades associadas. Não há previsão de alta hospitalar neste momento. Os boletins médicos serão divulgados diariamente ou sempre que houver alterações relevantes no quadro clínico do paciente", cita o boletim.