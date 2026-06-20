Entenda o que é e como funciona o sistema de alertas da Defesa Civil

Após o envio de uma mensagem falsa para celulares em várias regiões do país, saiba como funciona a ferramenta usada para alertar a população sobre situações de risco - (crédito: Reprodução)

O envio de uma mensagem inesperada para celulares em diferentes regiões do Brasil durante a madrugada deste sábado (20/6) gerou dúvidas sobre o funcionamento do sistema Defesa Civil Alerta. O aviso, que continha apenas a palavra "misantropia", foi resultado de uma invasão à plataforma responsável pelos disparos.

De acordo com a Defesa Civil, o sistema foi temporariamente suspenso após a identificação do problema. O órgão informou que a mensagem não foi emitida por equipes oficiais e teve origem em um acesso indevido à plataforma.

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Como os avisos são enviados?

O sistema se chama Cell Broadcast e utiliza uma tecnologia que permite transmitir mensagens diretamente para os celulares localizados em determinada área geográfica. Diferentemente de aplicativos de mensagens ou SMS, o alerta é entregue simultaneamente a todos os aparelhos compatíveis conectados à rede móvel da região afetada.

Nos casos mais graves, a notificação interrompe o uso do telefone e permanece visível até que o usuário a feche manualmente.

Quando o alerta sonoro é acionado?

Existem diferentes categorias de aviso. O chamado Alerta Extremo é utilizado em situações que representam perigo iminente e exigem ação rápida da população. Por isso, o sistema emite um som de alta intensidade que pode tocar mesmo quando o aparelho está configurado no modo silencioso.

Já o Alerta Severo é direcionado a ocorrências em que ainda há tempo para preparação ou prevenção. Nesse caso, o aviso utiliza um sinal sonoro mais discreto, semelhante ao de mensagens de texto convencionais.

O recebimento é obrigatório?

Os alertas são enviados automaticamente para os dispositivos compatíveis, sem necessidade de cadastro prévio. Embora alguns smartphones permitam alterar configurações relacionadas a notificações de emergência, a orientação das autoridades é manter a função ativada para garantir o acesso a informações importantes em situações de risco.

Por que algumas pessoas não receberam a mensagem?

O alcance do sistema depende de alguns fatores. O aparelho precisa ser compatível com a tecnologia utilizada e estar conectado à rede de telefonia móvel no momento do envio. Além disso, a transmissão ocorre apenas dentro da área delimitada pelas antenas selecionadas para o disparo.

Por esse motivo, usuários conectados somente ao Wi-Fi ou localizados fora da região alcançada podem não receber a notificação.

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Quais celulares conseguem receber os alertas?

A Defesa Civil informa que a maioria dos smartphones mais recentes já possui suporte ao serviço. Em geral, aparelhos lançados nos últimos anos, com acesso às redes 4G ou 5G e sistemas Android ou iOS atualizados, estão aptos a receber as mensagens de emergência.

É preciso estar conectado à internet?

Não. O sistema funciona por meio da infraestrutura das operadoras de telefonia móvel e não depende de conexão com a internet. Basta que o celular esteja dentro da área de cobertura da rede para que a mensagem seja entregue quando um alerta for emitido.

A Defesa Civil Nacional disponibiliza, por meio do portal oficial do órgão, materiais que explicam detalhadamente como o sistema Cell Broadcast funciona.