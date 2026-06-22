Suspeitos de roubar 15 caminhonetes são presos durante operação

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou, na manhã desta segunda-feira (22/6), a prisão de três pessoas acusadas de integrarem um grupo criminoso responsável pelo furto de mais de 15 caminhonetes e adulteração de veículos.

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A ação ocorreu por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) durante a Operação Sete Curvas. Os suspeitos, uma mulher de 26 anos e dois homens de 25 e 26 anos, foram abordados na BR-060 quando seguiam em direção a Goiânia. Os agentes recuperaram uma caminhonete Toyota Hilux que havia sido furtada horas antes em Samambaia e apreenderam um veículo HB20 utilizado como carro de apoio.

Para além disso, foram encontrados em posse dos suspeitos aparelhos bloqueadores de sinais de GPS, placas destinadas à clonagem veicular e ferramentas empregadas na adulteração de sinais identificadores. A investigação também concluiu que os veículos modificados eram posteriormente encaminhados para outras unidades da federação.

Os três indivíduos foram autuados em flagrante pelos crimes de associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e furto qualificado de veículo automotor transportado para outra unidade da Federação. A operação segue em curso para identificar outros envolvidos e identificar outros veículos furtados pelo grupo.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel