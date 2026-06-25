Equipe médica de Bolsonaro cogita nova cirurgia para tratar soluços

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação pela Primeira Turma do STF por participação na tentativa de golpe de Estado - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

As vésperas do fim da prisão domiciliar temporária do ex-presidente Jair Bolsonaro, a equipe médica do ex-chefe do Executivo cogita a possibilidade de realizar uma nova cirurgia para tratar as recorrentes crises de soluço que afetam o capitão reformado. A informação foi divulgada pela jornalista Bela Megale, do jornal O Globo.

Segundo dirigentes do PL ouvidos pela coluna, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro relatou a aliados que o médico responsável pelo tratamento do ex-presidente está em contato com uma equipe médica dos Estados Unidos. De acordo com os relatos, caso os especialistas identifiquem chances concretas de melhora do quadro, a intenção é que a cirurgia seja realizada pelos médicos americanos.

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A possibilidade de um novo procedimento ocorre em meio ao pedido da defesa de Bolsonaro para prorrogar a prisão domiciliar humanitária concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O benefício, autorizado em março deste ano, termina nesta quinta-feira (25/6), e a decisão sobre sua renovação caberá ao magistrado.

O requerimento foi protocolado pelos advogados do ex-presidente na última terça-feira (23). No pedido, a defesa informa que a equipe médica responsável pelo acompanhamento de Bolsonaro solicitou novos exames para monitorar a evolução de um quadro de pneumonia broncoaspirativa e investigar doenças associadas ao risco de aspiração. Entre as condições apontadas estão esofagite erosiva, gastrite crônica, refluxo gastroesofágico e episódios recorrentes de soluço.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação pela Primeira Turma do STF por participação na tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados aos atos antidemocráticos. Preso desde novembro de 2025, ele foi transferido para prisão domiciliar em março deste ano após ser internado para tratamento de broncopneumonia.