Pai usou IA para planejar morte do filho de 8 anos e evitar pensão



“A empresa responsável pela plataforma encaminhou ao FBI informações de que o indivíduo realizava pesquisas constantes relacionadas à intenção de matar o próprio filho. O FBI, por sua vez, compartilhou esses dados com o CyberLab do Ministério da Justiça, que repassou o caso à Polícia Civil. Há oito anos trabalhamos com investigações cibernéticas e essa integração entre instituições tem sido fundamental para o sucesso de diversas operações”, explicou.

A polícia capixaba explicou que o homem foi abordado ao sair do trabalho e não reagiu. Levado à delegacia para prestar depoimento, admitiu que interagiu com a IA, mas negou a intenção de matar o próprio filho. O aparelho telefônico dele foi apreendido e passará por perícia.

“Vamos confrontar os dados obtidos nas conversas com o conteúdo extraído do telefone celular apreendido. O objetivo é verificar se houve a contratação de terceiros para a execução dos crimes”, disse Brenno.

Ação rápida

Segundo o delegado Ícaro Olímpio, adjunto da DRCC, as conversas obtidas na investigação exigiram atuação rápida da Polícia Civil. “Nas mensagens enviadas à inteligência artificial, ele relatava a intenção de contratar um pistoleiro para matar o próprio filho e dizia possuir meios para a prática de outros crimes violentos. Além disso, mencionava a possibilidade de realizar ataques contra escolas, igrejas e autoridades, afirmando que pretendia fazer o maior número possível de vítimas”, afirmou.

Os dados encaminhados pelas autoridades norte-americanas, segundo o delegado, foram fundamentais para a ação antes da data que teria sido indicada pelo investigado para o crime. “Recebemos a denúncia no dia 16 de junho. Nas conversas analisadas, ele mencionava que os atos ocorreriam no dia 20. Diante da gravidade das informações, adotamos todas as medidas necessárias e efetuamos a prisão no dia 19, impedindo que um mal maior pudesse ocorrer”, destacou.

Segundo Olímpio, “é importante que a população compreenda que conteúdos relacionados a atos de extrema violência recebem atenção das plataformas e das autoridades. Existe uma integração permanente entre empresas de tecnologia, órgãos governamentais e forças de segurança”. Saiba Mais Brasil Brasil envia medicamentos e hospital de campanha para ajudar Venezuela

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De acordo com a polícia capixaba, entre as mensagens registradas na IA, ele afirmava que pretendia contratar um pistoleiro para matar o menino. Também mencionava a intenção de praticar ataques contra escolas, igrejas e autoridades públicas. O delegado Brenno Andrade, chefe da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP) e titular da DRCC, destacou a importância da cooperação internacional no combate aos crimes no ambiente digital.