Conta de luz: Aneel mantém bandeira amarela e taxa extra em julho

a ideia é que o consumidor não pague mais caro pela luz - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O bolso dos brasileiros continuará sentindo o peso da estiagem no próximo mês. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou nesta sexta-feira (26/6) que a bandeira tarifária amarela seguirá acionada durante todo o mês de julho. Na prática, a medida mantém a cobrança extra de R$ 1,885 a cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos.

Leia também: Aneel confirma bandeira amarela na conta de luz a partir de maio

O fator determinante para a manutenção da taxa é o esvaziamento dos reservatórios das usinas hidrelétricas, principal fonte de abastecimento do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Estimativa de inflação sobre El Niño ainda é incerta, avalia Galípolo

O sistema de bandeiras funciona como um termômetro em tempo real dos custos de produção de energia no Brasil. Quando o volume de chuvas diminui e os níveis das hidrelétricas caem, o Operador Nacional do Sistema precisa acionar as usinas termelétricas, cujo custo de operação é consideravelmente mais alto.

A arrecadação extra serve justamente para cobrir a diferença financeira dessa energia mais cara que entra na rede nacional.

Leia também: Calor extremo esquenta debate sobre clima em Londres

Entenda a escala de cobrança da Aneel

O valor final da conta de luz varia de acordo com as condições de geração de energia calculadas mensalmente pela agência reguladora:

Bandeira Verde : Condições favoráveis. Não há cobrança de taxa extra.

: Condições favoráveis. Não há cobrança de taxa extra. Bandeira Amarela : Condições menos favoráveis. Acréscimo de R$ 18,85 por MWh (ou R$ 1,88 a cada 100 kWh).

: Condições menos favoráveis. Acréscimo de R$ 18,85 por MWh (ou R$ 1,88 a cada 100 kWh). Bandeira Vermelha (Patamar 1) : Condições desfavoráveis. Acréscimo de R$ 44,63 por MWh (ou R$ 4,46 a cada 100 kWh).

: Condições desfavoráveis. Acréscimo de R$ 44,63 por MWh (ou R$ 4,46 a cada 100 kWh). Bandeira Vermelha (Patamar 2): Condições muito desfavoráveis. Acréscimo de R$ 78,77 por MWh (ou R$ 7,87 a cada 100 kWh).

