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ESTIAGEM

Conta de luz: Aneel mantém bandeira amarela e taxa extra em julho

Decisão da Aneel de estender bandeira amarela reflete custo mais alto na geração de energia por falta de chuvas

a ideia é que o consumidor não pague mais caro pela luz - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
a ideia é que o consumidor não pague mais caro pela luz - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O bolso dos brasileiros continuará sentindo o peso da estiagem no próximo mês. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou nesta sexta-feira (26/6) que a bandeira tarifária amarela seguirá acionada durante todo o mês de julho. Na prática, a medida mantém a cobrança extra de R$ 1,885 a cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos.

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O fator determinante para a manutenção da taxa é o esvaziamento dos reservatórios das usinas hidrelétricas, principal fonte de abastecimento do país.

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O sistema de bandeiras funciona como um termômetro em tempo real dos custos de produção de energia no Brasil. Quando o volume de chuvas diminui e os níveis das hidrelétricas caem, o Operador Nacional do Sistema precisa acionar as usinas termelétricas, cujo custo de operação é consideravelmente mais alto.

A arrecadação extra serve justamente para cobrir a diferença financeira dessa energia mais cara que entra na rede nacional.

Entenda a escala de cobrança da Aneel

O valor final da conta de luz varia de acordo com as condições de geração de energia calculadas mensalmente pela agência reguladora:

  • Bandeira Verde: Condições favoráveis. Não há cobrança de taxa extra.
  • Bandeira Amarela: Condições menos favoráveis. Acréscimo de R$ 18,85 por MWh (ou R$ 1,88 a cada 100 kWh).
  • Bandeira Vermelha (Patamar 1): Condições desfavoráveis. Acréscimo de R$ 44,63 por MWh (ou R$ 4,46 a cada 100 kWh).
  • Bandeira Vermelha (Patamar 2): Condições muito desfavoráveis. Acréscimo de R$ 78,77 por MWh (ou R$ 7,87 a cada 100 kWh).

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 26/06/2026 17:44
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