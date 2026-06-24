Operação apreende 14,6 toneladas de drogas e causa prejuízo de R$ 518 milhões ao crime

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), coordenou, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), a Operação Narke 6, ação nacional com foco no enfrentamento do tráfico de drogas e das organizações criminosas. A ofensiva ocorreu em todas as unidades da Federação, resultando na prisão de 844 pessoas. Foram apreendidas 14,6 toneladas de drogas e 177 armas de fogo, com prejuízo estimado em R$ 518 milhões ao crime organizado.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
-
Leia mais: Operação desmonta laboratório de drogas e gera prejuízo de R$ 2 milhões
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A operação, que integra o Programa do Governo Federal Brasil Contra o Crime Organizado, foi realizada em duas fases voltadas a atividades de inteligência e investigação, entre 8 de maio e 21 de junho deste ano, de forma simultânea e coordenada em todo o país.
Segundo a pasta, a operação "reforçou a integração entre as forças de segurança estaduais e do Distrito Federal e contribuiu para o fortalecimento das estratégias nacionais de enfrentamento ao narcotráfico e ao crime organizado".
Entre as ações realizadas estavam o cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão; a identificação e captura de alvos prioritários; o aprofundamento de apurações em andamento; a realização de investigações patrimoniais e financeiras para rastreamento e bloqueio de ativos ilícitos; bem como a intensificação das apreensões de drogas, armas, munições e outros instrumentos utilizados por organizações criminosas.
Além disso, a incineração de entorpecentes apreendidos, em conformidade com os requisitos legais, também foi incluída na operação.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
Saiba Mais
- Brasil Homem é encontrado morto após noite de frio em São Paulo
- Brasil INSS estabelece novas diretrizes para cadastro de biometria
- Brasil Terror em MG: homem mata quatro pessoas e acaba morto em confronto com a PM
- Brasil Festa Junina: a origem da celebração pagã que virou religiosa e 'caipira' no Brasil
- Brasil Mãe denuncia ameaça a filho de 3 anos em escola militar no RS: 'Chora com vontade, senão vou te dar um tiro'
- Brasil Exército atuou em operação que apreendeu cocaína líquida no MS e MT