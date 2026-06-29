Neymar doa R$ 1,3 milhão para vítimas do terremoto na Venezuela

Em meio à disputa da Copa do Mundo de 2026, um terremoto de magnitude 7,5 provocou destruição na Venezuela e gerou comoção mundial, inclusive do camisa 10 da seleção brasileira, Neymar Jr.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com o portal venezuelano El Sumario, o craque brasieliro fez uma doação de cerca de 250 mil dólares, o equivalente a R$1,3 milhão, para ajudar as vítimas dos terremotos que atingiram o país. O valor será destinado a ações humanitárias em meio a crise.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A tragédia provocada pelos abalos sísmicos deixou um cenário de destruição em diversas regiões venezuelanas, com cerca de 1.450 mortos, mais de 50 mil desaparecidos e milhares de famílias desabrigadas e comunidades inteiras dependentes de ajuda emergencial para sobreviver.
A contribuição feita por Neymar será destinada a frentes prioritárias, como a distribuição de alimentos, o fornecimento de água potável, a compra de medicamentos e a montagem de abrigos temporários para os atingidos.
O gesto reforça um histórico de envolvimento do jogador em causas humanitárias ao longo da carreira. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, o atacante participou de ações voltadas à cidade de Manaus, em meio ao colapso do sistema de saúde, incluindo apoio à aquisição de respiradores, além de uma doação à Unicef.
O jogador também esteve presente em iniciativas de solidariedade; em janeiro de 2021, colaborou com doações e campanhas de assistência social para minimizar os impactos da pandemia em comunidades carentes.
Mais recentemente, Neymar também participou de ações de apoio às vítimas das enchentes que atingiram o Sul do país; na ocasião, a doação girou em torno de R$20 milhões.
Nesta segunda-feira, dia 29, Neymar deve iniciar a partida no banco de reservas contra o Japão, pelo primeiro mata-mata do Brasil na Copa do Mundo 2026. O confronto será disputado no Estádio de Houston, nos Estados Unidos, às 14h (horário de Brasil).
Saiba Mais
- Brasil CazéTV diz que já adotava recomendações após suspensão de anúncios de bets
- Mundo Caracas registra tremor após duplo terremoto que matou mais de mil pessoas
- Mundo Família do jogador argentino Lucas Trejo morreu nos terremotos na Venezuela
- Mundo "Deus nos escutou": família venezuelana escapa ilesa após 26 horas sob escombros
- Mundo O que está por trás da onda de calor na Europa associada a 1.300 mortes
- Mundo Número de vítimas de terremotos na Venezuela chega a 1.450
- Mundo "Cada minuto conta", diz ao Correio chefe de ajuda humanitária da ONU
- Mundo Cresce frustração com demora dos resgates na venezuela: 'Há edifícios onde não foi removida sequer uma única pedra'
- Esportes Supercomputador Opta Analyst aponta as chances do Brasil ganhar a Copa
- Copa 2026 Copa do Mundo, 19º dia: confira jogos, horários e transmissões
- Esportes 'Vini Jr. chegou' para ser 'herói dos brasileiros': artilheiro do Brasil é destaque na imprensa internacional
- Esportes Como Vini Jr. virou protagonista do Brasil na Copa e pode fazer a diferença contra o Japão