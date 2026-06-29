Neymar doa R$ 1,3 milhão para vítimas do terremoto na Venezuela

Após quase três anos, Neymar voltou a jogar com a Seleção Brasileira (Imagem: Alizada Studios | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em meio à disputa da Copa do Mundo de 2026, um terremoto de magnitude 7,5 provocou destruição na Venezuela e gerou comoção mundial, inclusive do camisa 10 da seleção brasileira, Neymar Jr.

De acordo com o portal venezuelano El Sumario, o craque brasieliro fez uma doação de cerca de 250 mil dólares, o equivalente a R$1,3 milhão, para ajudar as vítimas dos terremotos que atingiram o país. O valor será destinado a ações humanitárias em meio a crise.

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A tragédia provocada pelos abalos sísmicos deixou um cenário de destruição em diversas regiões venezuelanas, com cerca de 1.450 mortos, mais de 50 mil desaparecidos e milhares de famílias desabrigadas e comunidades inteiras dependentes de ajuda emergencial para sobreviver.

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A contribuição feita por Neymar será destinada a frentes prioritárias, como a distribuição de alimentos, o fornecimento de água potável, a compra de medicamentos e a montagem de abrigos temporários para os atingidos.

O gesto reforça um histórico de envolvimento do jogador em causas humanitárias ao longo da carreira. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, o atacante participou de ações voltadas à cidade de Manaus, em meio ao colapso do sistema de saúde, incluindo apoio à aquisição de respiradores, além de uma doação à Unicef.

O jogador também esteve presente em iniciativas de solidariedade; em janeiro de 2021, colaborou com doações e campanhas de assistência social para minimizar os impactos da pandemia em comunidades carentes.

Mais recentemente, Neymar também participou de ações de apoio às vítimas das enchentes que atingiram o Sul do país; na ocasião, a doação girou em torno de R$20 milhões.

Nesta segunda-feira, dia 29, Neymar deve iniciar a partida no banco de reservas contra o Japão, pelo primeiro mata-mata do Brasil na Copa do Mundo 2026. O confronto será disputado no Estádio de Houston, nos Estados Unidos, às 14h (horário de Brasil).